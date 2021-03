30 марта 2021 г. Настасья Астрашевская | Financial Times Россия воспользовалась блокадой Суэцкого канала, чтобы продемонстрировать достоинства арктического маршрута "На фоне того, как сотни судов и танкеров оказались заблокированы в Суэцком канале, Россия напомнила Европе о преимуществах неблокируемых трубопроводов и о долгосрочных возможностях альтернативного Cеверного морского пути в Азию вдоль ее арктического побережья, где ширина и глубина судов не являются проблемой", - пишет Financial Times. "По Cеверному морскому пути в прошлом году было отправлено 33 млн тонн грузов, а по Суэцкому каналу, открытому в понедельник после недельного перебоя, доставляется более 3 млн тонн грузов ежедневно, - сообщает газета. - Но с учетом роста объемов торговли возникновение дополнительных кратчайших маршрутов доставки грузов неизбежно, заявило Министерство энергетики России". "Северный морской путь (...) имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу", - говорится в заявлении Минэнерго. "Несмотря на то, что круглогодичная навигация не ожидается до 2025-2030 годов и климатические риски сохранятся, Росатом, российская государственная ядерная корпорация и организация, отвечающая за Северный морской путь, ожидает роста спроса на этот маршрут после инцидента в Суэцком канале (...)", - говорится в статье. "Ситуация благоприятна для российских компаний и экономики по ряду причин. Они включают в себя тот факт, что в долгосрочной перспективе текущие обстоятельства служат серьезным аргументом в пользу использования Северного морского пути в качестве альтернативы Суэцкому каналу", - отмечает Анна Бутко, аналитик по нефти и газу в московской брокерской компании "Атон". (...) Москва не теряла времени и напомнила мировым энергетическим рынкам о том, что она обеспечивает беспрепятственные поставки нефти и газа (...)", - пишет издание. "Что касается нефти, то блокировка Суэцкого канала не только не оказала существенного влияния на экспорт из России, поскольку канал не является для нее основным маршрутом, но и может оказать повышающее давление на московскую базисную цену на марку Urals, а также на спотовые цены на газ в Европе, указала Бутко". "Рынок газа предлагает еще больший потенциал роста. В то время как у Катара, одного из крупнейших производителей сжиженного природного газа в мире, отправляющего в среднем пять грузов СПГ в Европу через Суэцкий канал каждую неделю, в Суэцком заливе застряли 500 тыс. тонн, Россия может легко предоставить объемы газа, которые могут потребоваться Европе, чтобы восполнить низкие уровни подземных хранилищ, по данным консалтинговой компании Rystad Energy". (...) "Блокировка Суэцкого канала может также стать козырем для российского газопровода "Северный поток-2", - предполагает издание. "Однако в некоторой степени Россия пострадала из-за блокады Суэцкого канала. 2,5 млн баррелей российской нефти ждут, чтобы возобновить свой путь по каналу к покупателям в Азии. Несколько пустых танкеров для СПГ, используемых "Новатэк", крупнейшим производителем СПГ в России, также застряли на обратном пути", - констатирует издание. "Но в конечном итоге Москва делает ставку на то, что судоходные компании и покупателей энергии обратятся к России в поисках альтернативы. "Нынешний форс-мажор подтверждает неоднократно доказанный факт, что диверсификация и наличие множества альтернатив положительны для мировой экономики", - говорит Бутко. Источник: Financial Times