В отношении происхождения вируса остается полная неопределенность

"(...) Удалось ли узнать больше о происхождении SARS-CoV-2, от которого погибло более 2,7 млн человек во всем мире? Такова была цель совместной миссии ВОЗ с участием десяти международных экспертов из Австралии, Дании, Германии, Японии, Нидерландов, России, Судана, Великобритании, Вьетнама, США и 17 китайских экспертов. Швейцарская газета Le Temps получила копию сокращенного варианта заключительного 400-страничного доклада, составленного миссией ВОЗ, которая побывала в Китае с 14 января по 10 февраля 2021 года после нескольких месяцев переговоров с китайскими властями. Доклада, требующего одобрения Пекина".

"В документе нет смелых суждений, но по-прежнему делается несколько предположений. "Коронавирусы, наиболее тесно связанные с SARS-CoV-2, обнаружены у летучих мышей и панголинов, что позволяет предположить, что эти млекопитающие могут быть резервуарными животными для вируса, вызвавшего вспышку Covid-19. Однако на сегодняшний день ни один из этих вирусов от этих млекопитающих не настолько похож на SARS-CoV-2, чтобы быть его прямым переносчиком". (...) В отношении SARS-CoV-2 след панголина не подтвержден эпидемиологическими и эпизоотическими исследованиями. Мы снова остаемся вне определенности", - указывает автор статьи Стефан Бюссар.

"В докладе отмечается, что норки и кошки очень восприимчивы к новому коронавирусу и, возможно, также служат резервуарными животными. В 31 провинции Китая были взяты образцы у летучих мышей и почти у 80 тыс. диких животных, крупного рогатого скота, птицы. Ни в одном из них не выявлены никакие антитела или нуклеиновые кислоты, связанные с Covid-19. Группа экспертов считает "возможной, даже вероятной" прямую передачу вируса от животного. Передачу вируса через промежуточное звено в виде животного она считает "вероятной, даже очень вероятной". Хотя дипломаты в Женеве не скрывают своего большего скептицизма по поводу еще одной возможности, явно выдвинутой китайцами, документ не исключает передачи вируса через замороженные продукты", - говорится в статье.

"(...) С другой стороны, аварию в такой лаборатории, как Уханьский институт вирусологии, группа экспертов считает "крайне маловероятной". Таков был один из аргументов, выдвинутых администрацией Трампа. Согласно докладу, до декабря 2019 года ни в одной лаборатории (китайской) не было вируса, тесно связанного с SARS-CoV-2. Вероятность аварии считается очень низкой, учитывая очень строгие протоколы биобезопасности, применяемые в этой области", - отмечает журналист.

Цитируемый AFP генеральный директор ВОЗ эфиоп Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, сказал: "Все гипотезы находятся на рассмотрении и заслуживают дальнейшего и всестороннего изучения того, что я видел на данный момент".

"Другой большой вопрос заключается в том, где началась пандемия, которая в настоящее время разрушает всю планету. В этом плане уверенности тоже нет. Первые предположения сосредоточивались на оптовом рынке животных и морепродуктов "Хуанань" в Ухане, который долгое время считался эпицентром пандемии. Однако сегодня эта гипотеза представляется гораздо менее убедительной. "Среди первых случаев многие были связаны с рынком "Хуанань", но эквивалентное количество случаев было связано с другими рынками, а некоторые не были связаны с каким-либо рынком", - говорится в документе, который добавляет, что в конечном итоге рынок "Хуанань" не может быть "первоисточником эпидемии", - пишет Le Temps.

"(...) По поводу первоначального появления SARS-CoV-2 в документе отмечается, что Национальная система отчетности о подлежащих регистрации заболеваниях (NNDRS), китайская система эпиднадзора, уведомила о 174 случаях Covid-19 в декабре 2019 года. Напомним, что Пекин предупредил ВОЗ только 31 декабря. Однако международные и китайские эксперты уточняют: "Нам еще предстоит определить, где сначала появился SARS-CoV-2".

"В докладе рассказывается об удивительных вещах. Речь идет о нескольких исследованиях, которые указывают на появление первых случаев заболевания до декабря 2019 года, когда, по различным оценкам, распространение нового коронавируса началось в провинции Хубэй. Между тем, в документе говорится, что образцы, взятые в канализации 12 марта 2019 года в Барселоне, оказались положительными. В Италии такие же положительные образцы были взяты в середине декабря 2019 года. Во Франции антитела, связанные с Covid-19, были обнаружены в середине декабря. В США серологические тесты, проведенные в девяти штатах с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года, дали положительный результат", - констатирует журналист.

"Последняя фраза ставит под сомнение независимый характер доклада. В рекомендациях экспертов говорится о продолжении анализа данных о респираторных заболеваниях из "клиник, созданных на месте в ходе Всемирных военных игр в октябре 2019 года". Именно такая гипотеза выдвигалась Пекином, чтобы навести на мысль о том, что вирус был импортирован в Китай американцами", - резюмирует Стефан Бюссар.