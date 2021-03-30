Скоро мы будем общаться с растениями

" (...) Представьте себе. Вы находитесь на работе, и вдруг на вашем смартфоне появляется уведомление. Его прислало вам одно... из ваших растений, которое предупреждает вас, что оно испытывает жажду! Это звучит неправдоподобно, но мы не так уж далеки от подобной реальности. Команда инженеров из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработала сверхчувствительные неинвазивные электроды, способные взаимодействовать с растениями, если верить журналу Nature Electronics", - сообщает Le Temps.

"Все растения излучают слабые электрические сигналы, которые позволяют им чувствовать окружающую среду и реагировать на нее. (...) Инженеры из Сингапура изготовили золотые электроды размером всего 3 мм. Чтобы закрепить их на растении, они разработали токопроводящий термогель. "Гель сначала находится в жидкой форме, а затем затвердевает на любой поверхности растения, - поясняет Чэнь Сяодун, профессор материаловедения в Технологическом университете Сингапура. - Его адгезионная прочность в 5 раз выше, чем у обычных гелей, и обеспечивает очень высокую чувствительность обнаружения". В сочетании с небольшим Wi-Fi-терминалом такие электроды можно подключить к мобильному телефону".

"Ученые проверили свои электроды на венериной мухоловке, или дионее, небольшом хищном растении, чья ловушка для насекомых по форме напоминает челюсть. Прикрепив передатчики по обеим сторонам этой челюсти, они проанализировали электрические сигналы, которые она производила, когда приближалась к добыче. Затем инженеры сымитировали и отправили те же стимулы растению через свои электроды, используя смартфон для передачи команды. Таким образом, им удалось попросить растение закрыться по своему желанию", - говорится в публикации.

"На основе такого подхода они придумали "растение-робот". Венерину мухоловку прикрепили к концу роботизированной руки, чтобы она могла с точностью ловить мелкие предметы, такие как кусочек проволоки", - отмечается далее.

"Роботы эффективны при повторяющейся работе с очень конкретными объектами, однако они плохо адаптируются, когда дело доходит до манипулирования различными объектами в изменяющейся среде", - комментируют авторы исследования. И с живыми насекомыми, и с кусочками проволоки венерины мухоловки были вполне эффективны. Единственным недостатком стало то, что для их повторного открытия потребовалось несколько часов после захвата первого объекта, и инженеры еще не придумали, как сократить это время", - комментирует журналист.

"Такие биологические роботы словно прямиком сошли со страниц научной фантастики, однако исследования об общении с растениями имеют и более приземленное применение в сельском хозяйстве. Электрические сигналы передают информацию о состоянии растения - например, если оно обезвожено или атаковано вредителями. Столь важную информацию можно было бы передать напрямую фермеру", - пишет LeTemps.

"Это позволило бы, например, поливать растение только при обнаружении недостатка воды и, таким образом, избежать чрезмерного полива", - объясняет Лаура Райляну, профессор Высшей школы инженеров и руководства кантона Во.

"В ходе недавнего исследования, о котором сообщил журнал Applied Sciences, Лаура Райляну и ее команда создали алгоритм, способный с 80% успешностью обнаруживать признаки поражения помидоров клещом. В сочетании с электродами от сингапурской команды этот алгоритм может предупредить фермера о нападении до появления первых симптомов", - продолжает издание.

"(...) По поводу того, будут ли у нас когда-либо приложения на наших смартфонах, которые сообщали бы нам, не заболели ли наши комнатные растения, Лаура Райляну уверяет нас, что это не фантазия. "Это вполне выполнимо и, безусловно, проще в установке, чем для ведущих полевых культур". Поэтому вторжение уведомлений от наших растений уже очень близко", - заключает издание.