Сила и бессилие: Белоруссия в тупике, но в долгосрочной перспективе Кремлю потребуются альтернативы Лукашенко

"После изобретательных массовых протестов и их насильственного подавления Белоруссия пропала из поля зрения международной общественности. Режим Александра Лукашенко стал шатким во многих смыслах - как могут развиваться события в дальнейшем?" - задается вопросом швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Власть Лукашенко держится на трех столпах: на некоторых частях населения, на государственном аппарате и на России, - пишет Бенно Цогг, научный сотрудник Центра исследований безопасности при Швейцарской высшей технической школе Цюриха. - Его действия поддерживает примерно одна треть населения. Большинство шокировано насилием, и разочарование велико, вероятно, и среди госслужащих. Но многие люди не видят альтернатив власти Лукашенко и опасаются последствий в случае, если они выразят свое недовольство. Особенно руки служб безопасности испачканы в крови, что связывает их судьбу с автократом. Россия, тесно связанная с Белоруссией в политическом, экономическом и культурном смысле, обещала свою поддержку. На фоне наличия протестного потенциала в самой России переворот в Минске под влиянием протестов был бы для Кремля страшным сценарием".

"Сегодняшний тупик играет на руку Лукашенко. По крайней мере на короткий срок он предстанет в глазах Кремля гарантом стабильности. Тем временем белорусское протестное движение так же, как и Запад выглядят сбитыми с толку. (...)В то время как противники Лукашенко уверяют, что хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, скепсис по отношению к большому соседу все-таки растет", - отмечает издание.

"Это показывает, что в долгосрочной перспективе Кремль не сможет делать ставку только на Лукашенко. К тому же в прошлом он неоднократно вел себя своевольно в отношениях с Россией. Соответственно, Кремль побуждает к внесению поправок в Конституцию, чтобы ослабить пирамиду власти Лукашенко и получить возможность оказывать на него влияние с помощью новых действующих лиц и партий. Внести поправки в Конституцию хотят также оппозиция и протестующие. Но они требуют освобождения политзаключенных и смены власти, осуществленной по договоренности с обществом".

"Таким образом, в сущности, все действующие лица стремятся к политическим переменам - в том числе и Лукашенко, которому в долгосрочной перспективе нужно решить вопрос преемства. Но представления об этом крайне разнятся. Лукашенко пытается главенствовать в этом процессе и затягивать его. Поэтому он инициировал длительный процесс, сопровождаемый расплывчатыми обещаниями и псевдоконсультациями. Желания большинства населения грозят пойти ко дну. Участь народа усугубляет и экономическая ситуация", - говорится в статье.

"Пример истории и других стран, особенного бывшего Советского Союза, показывает, что зачастую режимы могут существовать еще долго даже при таких трудных условиях. Однако недовольство населения может разразиться снова. Переворот остается возможным", - полагает Цогг.

"Вероятный в долгосрочной перспективе сценарий управляемого перехода власти дает каплю надежды: отчасти такой сценарий может последовать желанию большинства и особенно молодого поколения и позволить больше самоопределения - как минимум в той мере, в которой допустит это автократическая система и вмешательство Кремля. Стоит надеяться, что ближайшие годы - даже если центральная роль останется за Лукашенко - пройдут с меньшим насилием, несколько большим политическим плюрализмом и принесут реформы, а Белоруссия сможет отстоять свою независимость, в частности от России", - заключает Neue Zürcher Zeitung.