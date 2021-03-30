Фарс вокруг предполагаемой вакцинации Путина: никто не видел, но все должны поверить

"Владимир Путин наконец-то это сделал. Российский президент утверждает, что сделал прививку от коронавируса - об этом он, по крайней мере, внезапно объявил своим подчиненным на прошлой неделе. Но в то время как главы других государств, как, например, Джо Байден, вакцинируются публично, Путин в очередной раз предается стремлению сделать из всего тайну, - пишет немецкий журнал Stern. - Никто не видел, как Путину делали прививку. Вакцинация прошла за закрытыми дверями, потому что Путин не сторонник вакцинации на камеру, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Путину нужно верить на слово, сказал он".

"Внезапное жеманство российского президента кажется многим наблюдателям странным. Ведь в прошлом ничто не мешало Путину скакать верхом по тайге с обнаженным торсом или купаться в проруби в плавках. А теперь ему было бы стыдно оголить плечо?".

"Впрочем, еще более странным кажется напускная таинственность вокруг вакцины, которую якобы ввели Путину. Путин никак не хочет рассказывать, какая вакцина была использована", - говорится в статье.

"Предполагаемая вакцинация Путина вызывает много вопросов, - отмечает журналистка Эллен Ивитс. - Уже год шеф Кремля находится на добровольной изоляции. И это несмотря на то, что в России зарегистрировано и используется уже 3 российские вакцины. Первая вакцина "Спутник V" появилась на рынке уже в августе прошлого года",

"Уже больше года Путин при любой возможности восхваляет российскую вакцину и ее преимущества. Тем не менее ранее он предпочитал уединяться в своей резиденции, а не вакцинироваться. Такое поведение разжигает не только домыслы о состоянии здоровья Путина, но и скепсис по отношению к российским вакцинам. 62% россиян, согласно опросу, проведенному в марте, не хотят вакцинироваться", - говорится в статье.

"Путин неоднократно приводил оправдания своему нежеланию делать прививку: сначала сообщалось, что шеф Кремль не входит в соответствующую возрастную группу. Затем утверждалось, что график президента позволит ему пройти вакцинацию лишь осенью. А теперь он все же вакцинировался?".

"Но неожиданные заявления Кремля не случайны: 22 марта Путин объявил вакцинацию россиян от Covid-19 первоочередной задачей. Но повысят ли пустые фразы готовность людей к вакцинации, сомнительно. В то, что Путин сделал прививку, многие не хотят верить", - отмечает издание.

"(...)По словам Путина, присутствие СМИ не гарантирует подлинность процедуры. "Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать, - заявил Путин. - Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно: кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок", - попытался отшутиться шеф Кремля".

"Государственные СМИ тем временем используют любую возможность, чтобы развивать эту тему дальше. (...) " Путин после прививки от COVID-19 перед сном положил градусник на тумбочку", - сообщало в субботу новостное агентство РИА Новости. Также и Интерфакс писал: "Путин после прививки от коронавируса держал рядом градусник". Градусник на тумбочке Путина оказался для российских государственных СМИ интереснее годовщины, прошедшей в прошлую пятницу, - пишет Stern в заключение. - В этот день 21 год назад Путин впервые был избран президентом".