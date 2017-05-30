Матери, которые во время кормления грудью пользуются мобильным телефоном, вредят своим малышам

В докладе Минздрава Германии сделан сокрушительный вывод: чем больше времени дети пользуются смартфоном, тем меньше развиваются их способности, сообщает ABC. А именно, в докладе "констатируется, что использование мобильных устройств тормозит развитие речи у маленьких детей и мешает сосредоточиться ученикам начальной школы", пишет журналистка Росалия Санчес. Министерство не рекомендует пользоваться смартфоном до наступления 12-летнего возраста.

"В период лактации дети матерей, которые во время кормления грудью пользуются мобильным телефоном, больше страдают от расстройств сна и хуже едят", - говорится далее. Издание подчеркивает: те же эффекты, в одинаковой мере, проявились у детей на искусственном вскармливании, так что во время кормления в любом случае не стоит пользоваться мобильником.

Исследование Blikk-2017 было презентовано в Берлине, в нем участвовали более 5500 детей и родителей в 79 точках по всей Германии. Опросники о пользовании мобильными устройствами были сопоставлены с результатами периодической диспансеризации. Оказалось, что 75% матерей, имеющих детей в возрасте от одного месяца до одного года, имеют привычку пользоваться телефонами или планшетами во время кормления. "Исследование доказало, что дети, которых кормят в таких обстоятельствах, спят хуже и получают меньше молока, чем другие", - передает журналистка.

Газета также сообщает: если ограничить использование мобильника школьниками до 30 минут в день, это, по-видимому, имеет решающее значение для избавления от таких проблем, как моторная гиперактивность, сложности с пониманием прочитанного и способность сосредоточиться. "Исследование констатирует: чем больше времени дети проводят перед экраном, тем меньше развиваются их языковые способности. Вдобавок есть корреляция между использованием мобильных устройств и сидячим образом жизни, потреблением сладостей и сладкой газировки", - пишет автор статьи.

Марлен Мортлер, комиссар по делам медицинских препаратов в федеральном правительстве Германии, призвала "серьезно воспринять риски цифровой эпохи и попытаться их обуздать". "Важнее всего, чтобы родители поняли: ни одному маленькому ребенку не нужен смартфон", - сказала она. Между тем выяснилось, что 70% детей до трех лет пользуются мобильными устройствами родителей более 30 минут в день.