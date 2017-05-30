Джим Риз: "Трамп отдал Ближний Восток на откуп своим генералам"

Бывший командир специального подразделения Delta Force Джим Риз считается одним из вероятных претендентов на место экс-директора ФБР Джеймса Коми, отправленного в отставку президентом Дональдом Трампом. В интервью немецкому Bild Риз рассказал об отношении к Трампу в арабском мире и своем мнении о внешней политике США.

"В исламском мире Трампа воспринимают как умного, но непредсказуемого человека, как ярого защитника своих убеждений, который иногда не скрывает своих чувств, - заявил Риз. - Я думаю, что исламский мир пока наблюдает за тем, как ведет себя Трамп. Но Трамп мог бы стать хорошим посредником благодаря своим предпринимательским способностям при условии, что советники будут направлять его в правильное русло".

"Очень важным игроком в регионе является Иран, и мы должны постоянно следить за ним. Этот вопрос очень сложен. Лично я хотел бы, чтобы мы улучшили отношения с Тегераном, поскольку, с одной стороны, мы "спим" с врагом, а с другой - боремся с ним, - сказал Риз. - К примеру, Иран помогает бороться в Ираке с террористической организацией "Исламское государство"*, и это неплохо работает. Но у Тегерана есть своя программа, он хочет стать господствующей державой в регионе. И, если мы не пойдем ему навстречу, мы рискуем создать ось Иран-Россия-Турция. А это может обернуться катастрофой для США и союзников по НАТО".

Что касается ракетного удара по военной базе Асада и применения "матери всех бомб" в Афганистане, то оба события были "тактическим решением в борьбе с ИГИЛ* и сигналом Асаду о том, что "безнаказанно перешагивать красную линию больше нельзя", утверждает Риз. В свою очередь, "мать всех бомб" была адресована ИГИЛ*. "Ее посыл - теперь пришел новый шериф и для вас не будет безопасных убежищ", - сказал он. Кто стоит за этими решениями? Риз считает, что "Трамп отдал Ближний Восток на откуп своим генералам".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.