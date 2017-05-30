Кронпринцесса шведская: "Мне надо было прекратить насиловать себя"

"Кронпринцесса шведская Виктория рассказала о своей борьбе с анорексией в подростковом возрасте в знаковом интервью накануне своего 40-летия, которое будет праздноваться в июле", - сообщает журналистка The Daily Mail Шифра Бреннан.

В документальном фильме кронпринцесса объясняет: когда ей исполнилось 18 и она начала помогать родителям в их работе, при том, что она выросла вдали от всеобщего внимания, она начала предъявлять к себе завышенные требования и они становились все более суровыми.

"Я все время хотела быть и поступать намного лучше, чем могла в реальности", - сказала она.

Она отложила обучение в Уппсальском университете и отправилась на лечение в США, говорится в статье. Королевская семья объявила о том, что она страдает от расстройства пищевого поведения, в ноябре 1997 года.

Согласно People, крон-принцесса также сказала в интервью: "Мне нужно было время разобраться с некоторыми вещами и вернуть себе равновесие. Мне нужно было узнать себя, понять свои возможности и перестать слишком сильно на себя давить".

"Сейчас Виктория счастлива в браке, она стала матерью двоих детей и в полном объеме выполняет королевские обязанности, - говорится в статье. - В 2010 году, после длительных отношений, она вышла замуж за своего бывшего личного тренера Даниеля Вестерлинга. Они - родители Оскара (14 месяцев) и Эстель (5 лет)".

"Тем не менее, она признается, что все еще не может справиться с перфекционизмом, но сейчас считает это своей позитивной чертой, поскольку он стимулирует ее делать все, что в ее силах, для своей страны", - говорится в статье.