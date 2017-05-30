Алексей Арбатов: "Система контроля над ядерными вооружениями может рухнуть в любой момент"

Российский академик, политолог Алексей Арбатов сказал в интервью El Pais, что российское политическое и военное руководство отвергло "под идиотскими предлогами" предложения о разоружении, исходившие от президента США Обамы, и обрадовалось, что к власти пришел Трамп, который "совершенно не интересуется каким-либо ядерным разоружением и не намерен ничего предлагать России".

Журналистка Пилар Бонет комментирует: "Последние семь лет США и Россия не ведут переговоров о разоружении, несмотря на усилия экспертов из обеих стран, которые, как и Арбатов, пытаются убедить лидеров, что нужно сохранить систему контроля над ядерными вооружениями, которая создавалась трудоемкими усилиями начиная с 1960-х годов".

По словам Арбатова, "самая безотлагательная" задача в сфере безопасности сегодня - "спасти систему контроля над ядерными вооружениями, которая может рухнуть в любой момент". Эксперт поясняет: если США или Россия выйдут из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), то американцы выйдут из СНВ-3, не дожидаясь его истечения в 2021 году. "После этого рухнет соглашение о запрете ядерных испытаний и мы окажемся в состоянии хаоса", - считает Арбатов.

"Украина и Сирия - важные темы ввиду опасности столкновений, но самое безотлагательное - это спасение соглашения о вооружениях средней дальности", - убежден он. На его взгляд, "сегодня это можно сделать быстро и без особых усилий".

По словам Арбатова, с конца 1960-х в США сложились две разные модели: "демократы считают, что США превосходят Москву во всем, кроме сферы ядерных вооружений, - тут у стран силы равны; они полагают, что чем меньше роль ядерных вооружений в отношениях с Россией, тем больше преимуществ у США". У республиканцев противоположный подход: "они хотят продемонстрировать, что и в этой сфере имеют превосходство, и стремятся, чтобы их полное превосходство было признано".

Арбатов замечает: если Обама все время предлагал заключить новые договоры, то Трамп этого не предлагает. "А сейчас, в рамках классической модели республиканцев в отношении СССР, начал осуществляться амбициозный план модернизации стратегических и тактических вооружений, а также противоракетной обороны. Здесь наши [российские власти] этого не поняли. Они полагают, что ядерное оружие - главный элемент престижа, символ статуса России в мире", - говорит эксперт.

Арбатов добавил, что Россия уже втянулась в гонку вооружений с США, которая может оказаться "более трудной, дорогостоящей и опасной, чем гонка вооружений в годы холодной войны".

"Путин думал, что Трамп, критиковавший Обаму, сразу же посетит его в Москве и признает ошибки США, что они обнимутся и станут друзьями, а санкции будут отменены. Нужно знать американскую политическую систему, чтобы понимать, что это невозможно, - продолжает Арбатов. - Президент Путин хочет остановить эскалацию холодной войны, но при этом не делать никаких серьезных уступок, поскольку больше всего боится показаться слабым. В итоге результатов не будет".

Арбатов также отметил: "Новая администрация не хочет продлевать договор о стратегических наступательных вооружениях даже до 2026 года". Он сказал: "В конце своего срока Обама предложил (России) продлить этот договор, но в России не хотели договариваться о ядерных вооружениях, тем более с Обамой. Они считали, что ядерные вооружения - наш основной атрибут, символ нашего статуса".

Арбатов прогнозирует: когда договор СНВ-3 истечет, "каждый будет делать что заблагорассудится и не сможет получить четкие представления о силах и планах другого, так что напряженность и риск усилятся". "Это будет период похуже холодной войны, так как они будут конкурировать не только за наступательные ядерные вооружения, но и в сферах оборонительного и высокоточного оружия", - добавил эксперт.