Невзирая на санкции, Испания возобновляет сотрудничество с Россией

"Испания хочет подстегнуть сотрудничество с Россией в рамках, дозволенных ограничениями на коммерческую деятельность, которые ЕС наложил на Москву с 2014 года из-за политики Кремля на Украине", - сообщает корреспондент El Pais Пилар Бонет.

"В понедельник министр энергетики и туризма Испании Альваро Надаль и российский министр энергетики Александр Новак провели совещание в Москве во время девятой сессии Межправительственной смешанной российско-испанской комиссии. Цель встречи - восстановление контактов, которые были заморожены после аннексии Крыма и вмешательства на востоке Украины", - говорится в статье.

"Санкции имеют ограниченное поле действия, и потому есть место для сотрудничества, торговли, туризма и всего, над чем мы работаем", - заявил Надаль. Он пояснил, что Испания разделяет "общую позицию" с другими странами ЕС и "экономические команды" работают "на поле игры и по правилам", установленным "на других политических полях".

Параллельно состоялись российско-испанский бизнес-форум и заседание Российско-испанского делового совета, испанскую делегацию принял премьер-министр Медведев, сообщает Бонет.

Дмитрий Дробышев ("Газпром нефть") сказал в интервью "Интерфаксу", что его компания и испанская Repsol изучают возможности сотрудничества в иракском Курдистане. "Компании также завершают работу над соглашением о создании совместного предприятия для геологической разведки участков в Ханты-Мансийском автономном округе", - пишет газета.

Российско-испанские экономические отношения пока не восстановились, отмечает журналистка. Они пострадали не только от санкций ЕС и российских контрсанкций, но и ввиду обвала цен на нефть и девальвации рубля.

Как бы то ни было, самое заметное конкретное достижение на российско-испанском мероприятии - презентация предприятия "Тамбовская индейка", которое создали испанская компания Fuertes и российское предприятие "Черкизово".

Исполнительный директор компании "Новатэк" Леонид Михельсон сообщил, что она с 2019 года будет ежегодно поставлять испанской Gas Natural Fenosa по 2,5 млн метрических тонн сжиженного газа, передает издание.