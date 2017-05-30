Белоруссия, что происходит на улице между правительством и оппозицией

"Одна из самых многолюдных акций за белорусскую историю: почти 10 тыс. демонстрантов прошли шествием в Минске два месяца назад, чтобы попросить об отмене так называемого налога на тунеядство", - пишет Франческо Де Паоло в итальянском издании Formiche. Автор побеседовал с новым лидером гражданского белорусского движения "Говори правду", оппозиционером Андреем Дмитриевым. В интервью он сказал о необходимости подлинных реформ для Белоруссии и убежденной поддержки со стороны ЕС, в том числе за счет упрощения визового режима.

"Демократической оппозиции в Белоруссии пришлось проделать непростую работу, - заявил Дмитриев: - еще пять лет назад не было диалога с оппозицией. В декабре 2010 года, когда оппозиция вышла на улицу, чтобы выступить против результатов выборов, имели место жестокие репрессии: аресты и увольнения. Должен отметить, что сегодня ситуация слегка улучшилась, потому что Белоруссия открыта к диалогу с ЕС".

Однако, отметил оппозиционер, после мартовских митингов полиция по-прежнему сажает людей в тюрьму только из-за политической позиции.

"Нам необходимо больше свободы, чтобы мы могли выйти на площадь и выразить протест. Это неотъемлемое право граждан выражать свое мнение по поводу выбора, которое делает правительство. Это та основа, на которой надо строить общество путем мирного процесса, - заявил Дмитриев, отметив, что люди, приезжающие в Белоруссию, часто не представляют реальную картину происходящего. - Правительство Белоруссии видит ситуацию диаметрально противоположно тому, как ее видят на Западе. Ситуация, может быть, улучшилась, но в общем она не поменялась даже в 2017 году. После мартовских выступлений полиция продолжает сажать в тюрьмы людей только из-за их политических взглядов".

"Сейчас в России идут митинги против Путина. Логично спросить: возможны ли там обыски, как в Белоруссии, "на основе списков"? Может ли настать черед и тех, кто подписал петиции или принял участие в митинге?" - поинтересовался журналист. "Думаю, что да. Российские протесты видны: наши правительства могут мешкать, но они не смогут сделать вид, что ничего не происходит, и рано или поздно будет реакция. В наших странах одинаковые методы: как только тебя взяли на карандаш, как у нас говорят, за тобой будут следить, пока ты не ошибешься. Они используют самые продвинутые методы, например видеонаблюдение во время митингов при помощи телекамер, они мониторят социальные сети, телефонные разговоры. Все это спецслужбы могут спокойно делать и у нас, и в России", - сказал оппозиционер.