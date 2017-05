30 мая 2017 г. Гидеон Рахман | Financial Times Промах Ангелы Меркель, Дональд Трамп и конец Запада "Первый визит Дональда Трампа в Европу получился неуклюжим, а его последствия - взрывоопасными. Выступая на предвыборной демонстрации в Мюнхене, вскоре после того, как президент США вернулся в Вашингтон, Ангела Меркель близко подошла к тому, чтобы объявить о кончине западного альянса", - сообщает Гидеон Рахман в Financial Times. Журналист цитирует заявление Меркель: "Времена, когда мы могли полностью рассчитывать на других, можно сказать, позади, судя по тому, что я почувствовала в эти последние несколько дней. Мы, европейцы, должны на самом деле взять свою судьбу в свои руки. Конечно, нам нужны дружеские отношения с США и Великобританией и другими соседями, включая Россию. Но нам нужно самим сражаться за свое будущее". "Реплики Меркель быстро попали в заголовки. Ричард Хаасс, который, будучи президентом Совета по международным отношениям, является старейшиной американского внешнеполитического истеблишмента, написал в Twitter: "Меркель, говорящая, что Европа не может полагаться на других и должна взять свои дела в собственные руки, - переломный момент и то, чего США стремились избегать со времен Второй мировой", - передает автор статьи. "Легко обвинять президента Трампа в таком положении дел, и это оправданно, - считает Рахман. - Однако, несмотря на аккуратность в выражениях, Меркель тоже повела себя безответственно, сделав заявление, которое угрожает расширить опасную трещину в атлантическом альянсе и привести к разрыву отношений навсегда". Обозреватель подробно поясняет, почему считает слова Меркель ошибкой. В частности, "российское правительство может укрепиться в надежде разбить западный альянс, а это делает ситуацию с безопасностью в Европе еще более опасной". Рахман также не согласен ставить в один ряд "Америку Трампа" и Великобританию: "В дискуссиях по климатическим изменениям Англия встала на сторону ЕС, а не США. Точно так же правительство Терезы Мэй подчеркивает приверженность Великобритании НАТО". Автор статьи отмечает, что его критика отнюдь не означает, что "Меркель встала на одном моральном и политическом уровне с Трампом", который "неоднократно выражал презрение к ключевым западным ценностям - от свободы прессы до запрета пыток и поддержки демократий по всему миру". Но провозглашать, что канцлер Германии - теперь настоящий лидер западного мира, преждевременно, считает он. "Печальная реальность такова: Меркель, похоже, мало заинтересована в том, чтобы сражаться за спасение западного альянса", - заключает Рахман. Источник: Financial Times