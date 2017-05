30 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Королевский прием Царя в Версале: исторические аллюзии и символические жесты Западная пресса комментирует состоявшуюся в Париже, во дворце "короля-солнца" встречу французского и российского президентов, уделяя особое внимание "рукопожатию Путина и Макрона, которого ждал мир". Обозреватели пишут о "новой стратегии Елисейского дворца", открытого для диалога, но демонстрирующего силу и решительность. СМИ сравнивают Макрона с "последним великим французским президентом" Франсуа Миттераном. "Макрон укрощает царя Путина" - утверждает Le Temps, вспоминая исторический визит Петра I. "Рукопожатие Путина и Макрона, которого ждал мир" - так озаглавлен материал в американской газете The Washington Post. "Когда российский президент Владимир Путин прибыл в Версальский дворец в понедельник, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном, недавно избранным президентом Франции, все не спускали глаз с их рукопожатия", - сообщает автор статьи Адам Тейлор, напоминая, что на прошлой неделе Макрон сжимал руку Трампа до тех пор, пока у того не побелели костяшки пальцев, а затем сказал в интервью, что это рукопожатие "не было невинным". "Однако все, кто ожидал, как "заискрит", возможно, были разочарованы: Макрон и Путин дружелюбно пожимали друг другу руки семь секунд", - говорится в статье. "То, что Макрон относительно просто поприветствовал Путина, не дает представления о сложных отношениях двух лидеров", - указывает Тейлор и напоминает, что из французских кандидатов в президенты Путин поддерживал Марин Ле Пен, а перед самыми выборами помощники Макрона обвинили российских хакеров во взломе компьютеров его штаба. О "дипломатии решительного рукопожатия" и "новой стратегии Елисейского дворца" пишет сегодня итальянская Corriere della Sera. По мнению журналиста Стефано Монтефьори, "первые шаги - по крайней мере символического характера - Эммануэля Макрона впечатляющи". Вчера в Версальском дворце "немного неловко выглядел именно 64-летний Владимир Путин". 39-летний Макрон, едва вступивший в должность в Елисейском дворце, "уже демонстрирует "спокойную силу" последнего великого французского президента, Франсуа Миттерана". "Пока Макрон на этапе дипломатии рукопожатий (энергичное и очень долгое рукопожатие с Трампом он сам описал как "момент истины - нельзя идти на уступки, даже на самые маленькие"); но он обладает и способностью защищать собственные принципы эффективно, убедительно, без бахвальства или застенчивости неопытного юноши", - отмечает корреспондент. "Характер лидера - это еще не все, и, как бы то ни было, будут и другие поводы, где он подвергнется испытаниям, но пока Макрон показывает себя на высоте своих самых вдохновенных предвыборных обещаний", - заключает автор. В двух немецких изданиях вышли статьи журналистки Тани Кухенбекер, посвященные состоявшейся в Париже встрече российского и французского президентов. "Макрон оказал Путину помпезный прием, продемонстрировав при этом решительность", - отмечает автор. Эммануэль Макрон "протянул руку для диалога с Владимиром Путиным, хотя он и не был желанным кандидатом Путина на пост французского президента", пишет Кухенбекер на страницах немецкой Handelsblatt. Макрон, который до выборов отмечал, что не "разделяет ценностей Путина, с помпой принял Путина во Франции - в Версале и с красной ковровой дорожкой". Речь на встрече шла "о франко-российских отношениях, терроризме, Сирии и Украине, но прежде всего лидерам надо было познакомиться друг с другом. Поэтому конфронтации избегали". По мнению директора Французского института международных отношений Тома Гомара, Путин "хотел исправить свой крайне негативный имидж, приобретенный им во время предвыборной борьбы во Франции". Французские СМИ увидели в этом признаки того, что "Путин тем самым вернулся к диалогу с Западом". Для Макрона же, в свою очередь, это еще один безупречный шаг на международной арене. "Путин, как показалось, был польщен королевским приемом в Версале", - подчеркивает автор. Россия надеется на то, что теперь сможет легче договориться по Сирии. С Олландом это было тяжело. Макрон же, подытоживает Кухенбекер, "примирил Путина Версалем и оживил отношения между государствами". "Макрон ищет примирения с Путиным, принимая его во дворце "короля-солнца", - отмечает Таня Кухенбекер в публикации на сайте Tagesspiegel. По мнению журналистки, на встрече двух президентов речь в первую очередь шла о "демонстрации силы". Однако первое рукопожатие, за которым пристально наблюдал весь мир, "вышло скорее дружеским и не указывало на начало противостояния". "Участники избегали конфронтации. И, тем не менее, твердость позиций ощущалась: Макрон пригрозил ответом на применение химического оружия в Сирии. (...) Четко обозначил позицию и Путин, указав на то, что антироссийские санкции не улучшают ситуацию на Украине". "В ходе встречи с Путиным Макрон предстал в роли посредника по решению украинского конфликта, желая показать сильную позицию Франции на мировой арене. Тем самым он также продемонстрировал важность России как партнера, с которым стоит поддерживать дипломатические отношения даже при том, что стороны не объединяют общие ценности". "Однако французские СМИ сомневаются в том, что Макрон и Россия смогут начать с нуля. В отличие от Ле Пен, Макрон выступает за сильную Европу", - напоминает издание. "Эммануэль Макрон бросает вызов Путину по Сирии и правам геев" - гласит заголовок в американской газете The New York Times. "Недавно избранный президент Франции Эммануэль Макрон вышел со своей первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник со словами открытого вызова, пообещав, что Франция примет ответные военные меры при любом случае применения химоружия российскими союзниками в Сирии, и заявив, что он будет пристально наблюдать за ситуацией с урезанием гражданских прав геев в Чечне", - пишет издание. "На сверкающем позолотой фоне Версальского дворца Макрон и Путин пообещали сотрудничать в борьбе с терроризмом. Но их жесты иногда выдавали напряженность, и подчас конфликтный тон встречи проявлялся в последующих заявлениях Макрона в ходе совместной пресс-конференции, на которой он продемонстрировал свои намерения играть активную роль на мировой арене и не уступать другим мировым лидерам", - отмечают авторы статьи Алисса Дж. Рубин и Орельен Бриден. Со своей стороны, Путин, кажется, хотел восстановить относительно теплые отношения, которые были у двух государств ранее, и воспользовался предоставленной встречей возможностью, чтобы подчеркнуть позицию России в ряде политических вопросов. Не последним из них является требование отмены европейских экономических санкций против России, пишет американская газета. "В Версале Эммануэль Макрон укрощает царя Путина" - утверждает швейцарская газета Le Temps. Макрон воспользовался встречей в благоприятной обстановке Версаля, призвав на помощь историю, пишет корреспондент Ришар Верли. "Что касается встречи, здесь важную роль сыграли окружающая обстановка и слова. Окружающая обстановка была величественной - дворец "короля-солнца", на целый день закрытый для посещения широкой публики, во двор которого Владимир Путин со своим кортежем въехал подобно монарху былых времен", - отмечает журналист. "Далее о словах. Они были взвешенными", - констатирует автор, отмечая, что Макрон обошелся без намеков на аннулированный при Олланде российский заказ вертолетоносцев "Мистраль", на споры вокруг строительства в самом сердце Парижа русского культурного центра. "Во всех сферах, от кризиса в Сирии до войны на Украине, Эммануэль Макрон пообещал сотрудничать с Россией. Впрочем, была намечена предстоящая встреча по Украине вчетвером (Германия, Франция, Россия, Украина). Официально было зафиксировано совместное желание добиваться стабильного мира в Сирии, при этом стороны избегали произносить имя президента Башара Асада. Словом, вчера двери диалога между Парижем и Москвой вновь были открыты", - пишет Верли. "Однако Эммануэлю Макрону потребовалось очертить "красные линии" по отношению к царю Путину. Вежливое, но твердое дистанцирование было проведено в три этапа", - пишет автор статьи. Верли перечисляет эти "красные линии": изобличение гомофобии в Чечне, обещание немедленного отпора в Сирии в случае нового использования химического оружия и публичное обвинение Spoutnik и Russia Today в распространении ложной информации и клеветы в ходе избирательной кампании. "В ответ царь Кремля остался (почти) невозмутимым (...) В 1717 году Петр Великий приехал в Версаль в поисках поддержки Франции, осиротевшей без "короля-солнца". Три века спустя ожидаемая схватка между Макроном и Путиным на данный момент вылилась во временное ослабление огня", - комментирует Верли. Французский писатель и бывший советский дипломат Владимир Федоровский считает, что пресс-конференцию Макрона и Путина в Версале можно охарактеризовать словом "реализм". Об этом он заявил в интервью французской Le Figaro. Федоровский отметил, что, "хотя ничего решающего и не было сказано по важным международным досье, Эммануэль Макрон придал важность языку символов, что, как кажется, является его фирменной чертой". "После ледяных отношений с Кремлем, скорее вынужденных, чем проводимых Франсуа Олландом, Эммануэль Макрон спровоцировал разрядку напряженности, возродив (...) позицию в духе Миттерана и де Голля (...) Он использовал слово "деэскалация", явно демонстрируя свое желание преодолеть конфронтацию и вернуться к (...) прагматичным отношениям с Москвой. По этой причине можно сказать, что этот день знаменует важный сдвиг для франко-российских отношений", - подытожил писатель. Также по теме: Макрон намечает путь сотрудничества с Путиным (Le Figaro)