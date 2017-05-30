Макрон намечает путь сотрудничества с Путиным

В ходе своей первой встречи с российским президентом глава французского государства проявил свою открытость в вопросах антитеррористической борьбы, но твердость в принципах, пишет специальный корреспондент Le Figaro в Версале Изабель Лассер.

Оба они являются президентами бывших империй, оба чувствительны к символам и привязаны к истории. Отсюда вполне логично, что их пресс-конференция была организована в великолепной Галерее битв Версальского дворца, где прославляются великие боевые подвиги в истории Франции, говорится в статье.

"Пресс-конференция прошла в довольно прохладной обстановке, - отмечает журналистка. - Когда Эммануэля Макрона спросили, отчего встреча не отличалась теплотой, он с наскока отмел эту тему. "Дипломатия не является делом химии между людьми, она состоит в принятии решений по конкретным проблемам. Теплота находится в помещении и в истории, которая нас окружает. У нас был искренний и прямой диалог. Мы все сказали друг другу".

"Эммануэль Макрон отправлялся в Версаль в сильной позиции, по сравнению с Владимиром Путиным, которому было в чем извиняться - это визит в Кремль Марин Ле Пен и российские кибератаки против движения "Вперед!". Судя по выражению их лиц и оборонительной позиции Владимира Путина, "соотношение сил", к которому подготовился французский президент, как и "требовательный" диалог "без уступок" имели место. Едва избранный и уже имеющий в своем активе безупречное дипломатическое выступление на прошлой неделе в НАТО и на саммите G7, Эммануэль Макрон также сумел капитализировать международную обстановку, благоприятную для Франции. Перед лицом Путина у него были основания для того, чтобы заставить себя признать: Великобритания выбыла из игры после "Брекзита", США стали непредсказуемы после избрания Дональда Трампа, а Германия сейчас занята подготовкой к предстоящим выборам", - считает Лассер.

"В ходе этого визита были поочередно рассмотрены важнейшие актуальные международные досье. Прежде всего Украина, где Минские соглашения застопорились из-за российских танков на Донбассе. Эммануэль Макрон, утверждавший на саммите G7, что "Россия захватила Украину", теперь надеялся и уповал на предстоящую встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина) для перезапуска мирного процесса. Другой нерешенный вопрос - Сирия. Французский президент хотел "разговаривать с Россией", чтобы запустить новое "инклюзивное политическое решение". Он считает, что отстранение стран Запада от этого досье в пользу режима прекращения огня, рекомендуемого Россией, Турцией и Ираном, приводит к провалу. Здесь тоже контекст благоприятствует возвращению к этому вопросу Франции, которая всегда требовала ухода Башара Асада. Дипломаты полагают, что Владимир Путин больше не считает сирийского президента наилучшим решением для проблем его страны в долгосрочной перспективе", - пишет автор статьи.

"Однако "диалог без уступок" все же был применен, в более редко рассматриваемой сфере прав человека. Порывая со сдержанностью Франсуа Олланда, Эммануэль Макрон напомнил о приверженности Франции соблюдению прав меньшинств и прав личности в гражданском обществе, упомянув даже ситуацию с ЛГБТ... При этом вопрос о российских кибератаках не затрагивался. Эммануэль Макрон предпочитает будущее прошлому", - комментирует Лассер. "Мы обсудили этот вопрос по телефону после моего избрания. Когда я говорю о чем-то один раз, я не привык это повторять", - заявил он. По всем темам два президента договорились "искать совместные решения". "Если мы не станем вести свободный и откровенный диалог, мы не добьемся никакого продвижения в Сирии и на Украине", - предупредил Макрон. С учетом разделяющих их разногласий, партию нельзя считать выигранной. "Но большие дела делаются долго", - утверждает Эммануэль Макрон.