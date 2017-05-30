В сети процветает торговля фальшивыми документами

За незначительную сумму интернет-платформы предоставляют дипломы бакалавра и магистра, пишет журналистка французской Le Monde Марин Миллер.

"Мы присутствуем при возвращении этой тенденции в последние три года, после того как сайты по продаже фальшивых дипломов, появившиеся в 2000-е годы, стали постепенно исчезать", - признает Эммануэль Шомара, основатель компании VerifDiploma, которая от имени кадровых служб осуществляет контроль за подлинностью данных кандидатов при приеме на работу. Каждый год его компания проверяет 50 тыс. человек, и 8% из них предъявляют фальшивые дипломы. "Существует два типа поведения: либо кандидат прошел обучение и не получил диплом, но он чувствует себя законным обладателем профессиональных качеств, либо его диплом - откровенная выдумка", - поясняет он.

"Для Министерства высшего образования и научных исследований Франции эти сайты стали настоящим бичом. Любые распоряжения об их закрытии оказываются бессильны. Как только один из сайтов такого рода исчезает, тут же появляется другой. Во внутренней докладной записке от октября 2015 года Главное управление высшего образования и профессиональной интеграции (DGESIP) призвало прокурора при суде первой инстанции и Генеральный директорат по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) закрыть сайты Perfectoreplica и Tesdiplomes.com. Примерно за 150 евро эти интернет-платформы, которые тогда были закрыты, поставляли дипломы бакалавра и магистра, идентичные оригинальным", - говорится в статье.

"В сущности, достаточно простого поиска по ключевым словам, чтобы найти обильный поток предложений с многочисленными ссылками: Fauxdiplomes.org, Buydiplomaonline.com и другие. Сайт Buydiplomaonline.com в принципе согласился на интервью, но потребовал взамен, чтобы в статье название сайта не указывалось. Мы оказались, и он больше не отвечал на наши просьбы. Идентификация операторов этих сайтов остается достаточно сложной. Указатель информационного ресурса страницы Fauxdiplomes.org, например, отсылает к серверам, судя по всему, размещенным в России", - передает Миллер.

"Вскоре к сайтам с фальшивыми дипломами прибавилось новое изобретение: "Diploma Mills" - "мельницы дипломов". За несколько сотен евро можно купить диплом мастера, магистра или MBA фальшивого университета. Эти псевдоуниверситеты, располагающие настоящими интернет-сайтами с фотографиями университетских городков, залитых солнцем, с действующим номером телефона и качественно функционирующей электронной почтой, пользуются пристрастием студентов к дистанционному обучению", - сообщает автор статьи.

"В журналистском расследовании, проведенном в 2015 году газетой The New York Times, была обнаружена компания по программному обеспечению, расположенная в Пакистане, которая создала более 370 интернет-сайтов виртуальных университетов; некоторые из них носили знакомые и привычные названия: Беркли, Колумбиана", - передает журналистка. "На данный момент такой тип надувательства мало развит во Франции. Он особенно распространен в Великобритании и Швейцарии", - успокоил Эммануэль Шомора.

"Все же можно обнаружить и французское заведение из числа "Diploma Mills": странная "Высшая школа Робер де Сорбон", - указывает Миллер. - Примерно за 550 евро, перечисленных в биткоинах, любой желающий может получить PhD (степень кандидата наук) без защиты диссертации. Достаточно заполнить регистрационную форму онлайн и отправить краткую автобиографию".

"В 2009 году DGESIP выследило эту организацию. (...) В 2011 году директор заведения "Робер де Сорбон" был приговорен судом Пуатье к штрафу в размере 15 тыс. евро. Что касается сайта, то он все еще открыт", - говорится в статье.

Министерству хочется верить, что когда-нибудь, с появлением цифрового кода, позволяющего хранить и сертифицировать дипломы, проблемы с подобным мошенничеством отпадут сами собой, передает Миллер. "Со временем появятся цифровые дипломы, и работодатели смогут просматривать их онлайн", - заявил один неназванный чиновник Министерства высшего образования.