30 мая 2017 г. Джейсон Хоровиц | The New York Times Италия уже не в фокусе американского внимания, и Россия стремится заполнить пустоту Президент США Дональд Трамп с пользой провел время короткого визита в Италию, пишет корреспондент The New York Times Джейсон Хоровиц. Он встретился с Папой Римским в Ватикане, с президентом и премьер-министром в Риме, слетал на саммит мировых лидеров на Сицилию и посетил американские войска на авиабазе неподалеку. Но европейские и американские чиновники опасаются, что с его отъездом, после окончания всплеска дипломатической активности, восстановится новая норма американского "невнимания", поскольку на родине администрация Трампа занята политическим скандалом вокруг России, передает Хоровиц. Тем временем Россия старательно ухаживает за Италией, а ведь в Италии когда-то была крупнейшая коммунистическая партия за пределами советского блока и ныне многие считают ее уязвимым местом Европейского союза, отмечает автор статьи. "В Риме Трамп оставил посольство без посла, укрепив поле для геополитических игр, которым пользуется посол Москвы в Риме Сергей Разов", - продолжает журналист. Осмотрительный седовласый дипломат, Разов тщательно выстраивает отношения с итальянскими политиками. Он занимался организацией концертов для пострадавших от землетрясения в Италии и встречался с итальянскими региональными чиновниками, которые сетовали на "несправедливые" санкции в отношении России. В следующем месяце Разов устроит в своей резиденции, Вилле Абамелек, роскошный прием по случаю ежегодного празднования Дня России, говорится в статье. Большая часть отношений России с Италией, как и энергичная дипломатия Разова, строятся открыто. В этом месяце президент России Владимир Путин принял премьер-министра Италии Паоло Джентилони в Сочи, а за несколько недель до этого - президента Серджо Маттарелла в Москве. Но теплее всех к России относится набирающее силу "Движение пяти звезд", которое сейчас лидирует по опросам, в то время как Италия стоит перед перспективой выборов уже в конце этого года. "Движение пяти звезд" призывает к проведению референдума по участию Италии в еврозоне, прекращению санкций в отношении России и фактическому геополитическому равороту от США в сторону России, говорится в статье. Представляя свою внешнеполитическую платформу недавно в парламенте, лидеры движения назвали Россию стратегическим партнером, который был несправедливо наказан, а США - высокомерным союзником, 70-летние отношения Италии с которым исчерпали себя. "Есть пределы", - сказал об альянсе Италии с Соединенными Штатами, сформировавшимся после Второй мировой войны, Манлио Ди Стафано, глава комитета по международным делам "Движения пяти звезд". Стефано сообщил, что встречался с послом Разовым. Разов отказался давать интервью для этой статьи, отмечает автор. "Если США оставят после себя вакуум, - сказал американский сенатор Тим Кейн, который недавно встречался с представителем Ватикана, - его кто-то заполнит, и весьма вероятно, что этим кем-то в наши дни станет Россия". Источник: The New York Times