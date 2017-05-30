Американские города присоединяются к призыву к импичменту Трампа

"Хотя Конгресс не готов начать процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, все больше городов и городков пытается подтолкнуть его членов в этом направлении", - сообщает Наташа Кореки в Politico.

В четверг Бруклин в штате Массачусетс стал десятым городом, принявшим резолюцию с призывом к импичменту. Это уже сделали массачусетские города Кембридж, Амхерст, Пелэм и Леверетт, в городе Ньютон соответствующее предложение рассматривается. В штате Калифорния тоже благоприятная почва для импичмента. Еще в мае городской совет Лос-Анджелеса подавляющим большинством голосов проголосовал за требование начать процедуру импичмента. То же сделали города Ричмонд, Аламеда и Беркли.

"В Чикаго городской совет предложил проект постановления, которое быстро набрало 31 сторонника. Член городского совета Амея Павар, представивший данную резолюцию, сказал, что увольнение Трампом директора ФБР Джеймса Коми стало последней каплей", - говорится в статье.

"Дональд Трамп - расист, мракобес и женоненавистник, он пытается вести политику в соответствии со своими взглядами. Но я не поэтому представил резолюцию, призывающую Конгресс начать процедуру импичмента, - сказал Павар. - Я представил эту резолюцию, потому что президент Трамп продолжает препятствовать расследованию российского влияния на его администрацию, его коммерческие сделки, а также предполагаемого сговора в ходе выборов 2016 года. Настало время для полного и тщательного расследования, возглавляемого Конгрессом Соединенных Штатов".

"Цель этого движения местных правительств, которые не имеют власти в данном случае, - убедить Конгресс сделать первые шаги к импичменту, а именно запустить расследование, необходимое, чтобы определить, оправданны ли обвинения, лежащие в основе призывов к импичменту. Если Конгресс приходит к выводу, что они оправданны, составляется представление к импичменту, за которое должна проголосовать Палата представителей. Простого большинства голосов Палаты представителей достаточно, чтобы представление ушло в Сенат, который проводит разбирательство. Для вынесения обвинения необходимо согласие двух третей сенаторов", - поясняет Кореки.

"Как и в Вашингтоне, в зарождающемся местном движении присутствует элемент политики. Павар баллотируется в губернаторы, и его оппоненты по демократическим праймериз - в том числе Крис Кеннеди и сенатор штата Дэниел Бисс - выступили с подобными призывами, как и миллиардер Дж. Б. Притцкер, сославшийся на историю об утечке израильских разведданных российским чиновникам", - сообщает журналистка.

"Я ощущаю суровую необходимость разобраться с этой угрозой нашим демократическим процессам и национальной безопасности", - сказал Притцкер.