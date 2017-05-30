Эксклюзив. Вот как наши иракские союзники пытают заключенных: шокирующие фотографии

"Медхи Махмуд Махмуд надеялся, что кошмар закончился в тот день, 23 ноября прошлого года, когда наконец началось наступление международной коалиции и регулярной иракской армии с целью изгнать ИГИЛ* из Мосула и некоторые деревни к югу от "столицы" уже были отвоеваны у "халифата", - повествует Джиджи Рива в итальянском еженедельнике L'Espresso. - Поэтому мужчина двинулся в путь с сыном Ахмадом в сторону освобожденной территории. Но не успел он насладиться возвращением к нормальной жизни, как его остановило подразделение по борьбе с терроризмом армии Багдада под названием ERD (Emergency Response Division). Махмуда с сыном отвели в дом, который стал базой подразделения".

Как рассказывает далее автор, там его переодели полностью в белый ("ни для того ли, чтобы отмежеваться от оранжевой модели Гуантанамо?") и обвинили в том, что он является боевиком ИГИЛ* или как минимум пособником. "Он пытался договорится с военными, но им нужна была "информация", - говорится в статье. - Его связали, подвесили на крючок к потолку и стали раскачивать, ударяя об стенки. Эти бесчеловечные действия продлились час и вписали очередную главу в черную книгу "Ирак и пытки", которая была начата в не столь давние времена Саддамом Хусейном, дополнена американцами ужасами "Абу-Грейб" в 2004 году и доведена до кульминации попранием прав от рук последователей Абу Бакра аль-Багдади".

"После Медхи то же самое делали с его сыном Ахмадом, - пишет журналист. - Когда их обессиленными бросили на пол и отпустили, им показалось, что можно списать случившееся на "недоразумение". Но через две недели отдел разведки ERD вновь схватил отца с сыном. На этот раз с ними не церемонились - их убили вместе с другими задержанными рядом с деревней Кабр аль-Абд в районе Хаммам аль-Алил, к югу от Мосула".

По словам журналиста, "можно было заподозрить, что права человека не ходовой товар даже теперь, когда в Багдаде есть правительство, "дружественное" Западу, который, прежде всего, обеспокоен тренировкой войск". Теперь есть и доказательства, потому что в тех помещениях находился бесстрашный иракский фотограф, 34-летний Али Аркади, которому было позволено освещать деятельность солдат. Тот, что дал разрешение, наверное, об этом пожалел, раз теперь фотограф живет в тайном месте и ему угрожают из-за снимков пыток, которые публикует издание, характеризуя их как "невероятный и ужасающий документ самой темной стороны войны, которая длится в различных формах в Ираке вот уже 14 лет".

Фотограф Аркади смог заручится расположением иракских спецподразделений, когда еще в 2014 году освещал их борьбу с ИГИЛ*. Поэтому, когда началась битва за Мосул, в ноябре 2016 года ему удалось добиться от главнокомандующего ERD, чтобы его пустили на фронт для сопровождения иракских сил. "Аркади еще не знал, что ему предстоит спуститься в ад и пройти его круги, где он увидит "пытки, изнасилования, убийства" иракских мирных жителей, своих сограждан, от рук других своих сограждан, - пишет автор. - Они одержимы идеей, что все те, кто оказался на территориях, оккупированных самозваным халифатом, - непременно исламские боевики".

"Солдаты ERD настолько привыкли к присутствию фотографа, что считали его за своего, даже забывали о нем, - говорится далее, - и Аркади снимал, снимал, снимал. Для него не было табу, ведь он стал другом. "Кто нас тренировал? Американцы" - "И итальянцы тоже?" - "Да, и итальянцы", - приводит автор реплики, которыми фотограф обменивался с солдатами.

Корреспондент уточняет: "Али Аркади не только сотни и сотни раз щелкнул объективом, он записывал все детали в блокнот, имена, факты, обстоятельства ("Я не только фотограф и режиссер, но и журналист".)". Фотограф таким образом собирал документы, подтверждающие изобличающие снимки.

"В битве по искоренению ИГИЛ* из Мосула, которую приветствуют как долгожданное сведение счетов с "халифатом", пытки - это компонент, который не переварить даже тем, кто одобряет справедливую войну, - пишет автор. - Чтобы она оставалась справедливой до конца, нельзя падать ниже цивилизованного уровня".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.