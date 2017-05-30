Кандидат "АдГ" Александр Гауланд: "Ислам не соотносится с нашими культурными ценностями"

Александр Гауланд, главный кандидат от партии "Альтернатива для Германии", которая, по его словам, "имеет хорошие шансы попасть в Бундестаг уже этой осенью", считает, что исламу не место в Германии. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.

"Конечно, я поддерживаю свободу религий. Но одновременно с этим я задаю себе вопрос, а является ли ислам такой же религией, как, например, евангелическое лютеранство или католицизм? И тут у меня появляются большие сомнения. Ведь ислам устанавливает правила для государства и общества, которые не соотносятся с конституцией", - сказал политик.

На этом месте Гауланд призывает вспомнить об "отношении в исламе к женщине и о том, что некогда в Каире все исламские страны объявили, что права человека имеют силу лишь в тех случаях, когда не противоречат шариату". "Все это значит, что ислам является формирующей силой для государственного и общественного устройства и выходит далеко за рамки частного вероисповедания", - полагает он.

"Вот почему мы говорим, что ислам - это в основном политический ислам. Конституция защищает только частную веру, а не реальную политическую исламизацию страны", - подчеркнул Гауланд.

Также Гауланд уверен, что немецкие турки так и не интегрировались в Германии. "Тот факт, что немецкие турки подавляющим большинством на референдуме Эрдогана проголосовали за изменения в конституции, показывает, что интеграция провалилась. Поэтому я считаю вполне уместным, если пути снова разойдутся и турки будут упражняться в лояльности между Стамбулом и Анкарой, а мы - сохранять нашу идентичность здесь".

Гауланд подтвердил, что был бы рад, если бы турки, голосовавшие за Эрдогана, покинули Германию. "Референдум показал, что они так и не интегрировались в Германии, она не стала их родиной".

"В вашей партии говорят о мусульманах так пренебрежительно, как когда-то в Германии говорили о евреях, - заметил журналист. - Вы отрицательно относитесь к этой травле?"

"Я не занимаюсь травлей, если констатирую, что ислам не соотносится с нашими культурными ценностями", - заявил Гауланд. "При нацистах евреев преследовали не по религиозным соображениям, и из-за национальной принадлежности. От этого мы дистанцируемся категорически. Я не приверженец учений о расовой чистоте. Я просто говорю, что ислам является культурной проблемой в этой стране - и по всей Европе".