Русские ждут сигнала об инвестициях, но хотят получить список проектов - и энергетику

"Россия и Хорватия стоят на пороге формирования нового сотрудничества и возвращения потерянных за последние 25 лет деловых возможностей. Об этом свидетельствуют сигналы после встречи двух министров иностранных дел, Сергея Лаврова и Давора Иво Штира, которая состоялась на прошлой неделе", - пишет Večernji List. Налаживание экономического сотрудничества в значительной степени сейчас зависит от Хорватии, отмечает автор статьи Лидия Киселяк.

"Как и в других странах, где присутствуют россияне, их интересуют энергетика и инвестиции в конкретные проекты, как, например, железные дороги и теплоэлектростанции, по непосредственно одобренному кредиту государства и при условии, что будут использоваться их ресурсы. Россияне не изымают компании посредством одобренных кредитов, говорят они во время неофициальных бесед, намекая на Agrokor, поскольку в Хорватии в течение нескольких месяцев росли страхи "захвата" русским капиталом наших сельскохозяйственных угодий и компаний Agrokor, после того как Agrokor получил кредит от российского "Сбербанка", - говорится в статье.

При президенте Франьо Туджмане поддерживались хорошие экономические отношения с Россией, вспоминает экономист Младен Пейнович, обладающий многолетним опытом деятельности на российском рынке, но затем Хорватия в связи со сближением с евроатлантическими структурами повернулась к Западу.

"Хорватия постоянно боялась и просчитывала, упрекнет ли нас Запад, если мы вступим в какие-то бизнес-отношения с Россией", - пишет издание. В то же время таким вопросом не задавались Словения и Венгрия, и последней российское государство одобрило кредит на проект АЭС. "У президента Словении Борута Пахора не возникло неприятностей после того, как он недавно пригласил на общую встречу американского президента Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина", - отмечает автор.

"Наш бывший премьер-министр Зоран Миланович в течение четырех лет не хотел встречаться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, а премьер Андрей Пленкович в прошлом году отправился в поездку на Украину в то время, когда в Загребе должен был состояться российско-хорватский форум, который, конечно же, был отменен. Энергетического сектора, который всегда вызвает щекотливые политические вопросы, мы избегали", - пишет Киселяк.

Мы не захотели, чтобы "Роснефть" купила долю энергетической компании Ina, в какой-то момент мы отказались от закупок газа у "Газпрома" и приняли предложение итальянской Eni, хотя, так или иначе, все молекулы газа на европейском рынке - российские, иронизирует она. Мы отказались от нефтепровода и газопровода, потом и от "Южного потока", отклонили российское предложение покупки металлургического завода "Сплит"; "Лукойл" на фоне неопределенных отношений двух государств прекратил расширение на хорватском рынке. "Сбербанк" случайно вышел на хорватский рынок путем покупки Volksbank, отмечает автор.

"Необходимо разумно определить нишу наших экономических интересов на этом рынке, но и российских интересов - на нашем. Чтобы разговаривать на экономические темы, недостаточно Vegeta или Bajadera (производитель приправ и кондитерская фабрика. - Прим. ред.). Если мы не покупаем российское оружие или АЭС, то у нас должны быть ответы на энергетические вопросы или на вопросы финансового сектора", - считает Пейнович.

Тем не менее, хорватский министр иностранных дел в первый раз за 11 лет посетил Москву, и есть мнение, что существует готовность точно определить политику в отношении этого государства - будущие политические отношения и экономическое сотрудничество, отмечает автор. "Но есть и сомневающиеся, кто считает, что за многолетнее хорватское игнорирование все же придется заплатить и что нынешняя активность российских банков неслучайна: это начало российского влияния на Хорватию", - говорится в статье.

"За прошлые 25 лет Россия инвестировала в Хорватию почти 500 млн долларов, что в десять раз больше, чем, например, США. Многие аналитики, собственно, трактуют это так: американцы поддерживают и стимулируют хорошие отношения, но русские - это те, кто дает деньги", - пишет Киселяк.