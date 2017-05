30 мая 2017 г. Редакция | The Washington Times В погоне за "белым китом" Демократы возлагают большие надежды на погоню за "белым китом" - поиск доказательств того, что Дональд Трамп вступил в сговор с русскими, чтобы одержать победу на выборах в 2016 году, пишет The Washington Times. Они надеются, что эта погоня, порожденная "синдромом расстройства Трампа", поможет им победить на выборах в следующем году и в 2020 году, говорится в редакционной статье. Но наиболее здравомыслящие представители партии предупреждают, что эта затея может оказаться довольно глупой. Например, сенатор Дайан Файнстайн, сопредседатель сенатского Комитета по разведке, признала, что в действиях президента нет ничего предосудительного. А что, если и Роберт Мюллер, спецпрокурор, назначенный руководить погоней за "белым китом", тоже не усмотрит тут ничего предосудительного? Или еще хуже, что, если Мюллер найдет реальные факты, которые приведут к нежелательным выводам о важных представителях Демократической партии, таких как бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Джон Керри? Газета напоминает, как два года назад Обама закулисно работал над формированием новых и более продуктивных отношений с Владимиром Путиным, отчасти для того, чтобы "сократить российскую агрессию на Украине" и улучшить ситуацию в целом. Он не скрывал того, что делает. Да и зачем ему это скрывать? "Неофициальные каналы связи" используются правительствами, и некоторые из старожилов в The Washington Post и The New York Times, определенно, знают об этом. Тем не менее, обе газеты продолжают проталкивать утверждение, что президент Трамп и его администрация пытались продать американские интересы "злодеям" из Москвы. "В этом нет ничего предосудительного, позорного или незаконного. Просто президент и его администрация выполняют свои непосредственные обязанности (...) Кто-то должен объяснить это редакторам некоторых наших уважаемых газет. Им есть чему поучиться", - заключает издание. Источник: The Washington Times