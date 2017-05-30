Сотни патронажных служб подозреваются в мошенничестве

В Германии группа следователей Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) выяснила, каким образом амбулаторным патронажным службам удавалось незаконным путем присваивать средства из государственных касс соцстрахования. Как сообщает Die Welt, речь идет о преступной сети, орудовавшей на территории всей ФРГ. Есть основания говорить о национальной окраске. Организаторы сети связаны и с другими видами сомнительной деятельности.

Около 230 восточноевропейских служб по уходу на дому, по данным немецких правоохранительных органов, подозреваются в систематическом применении различных форм мошенничества для получения средств из касс социального страхования. Об этом говорится в докладе, подготовленном специальной группой следователей BKA, который оказался в распоряжении Die Welt.

Работа созданной преступной сети, поясняет издание, "координировалась преимущественно из Берлина, и немалые суммы из государственных касс соцстрахования уводились, видимо, по сговору врачей и пациентов: одна из схем предусматривает составление фиктивных протоколов и расчет несуществующих услуг в ущерб другим застрахованным".

Как следует из доклада, в подготовке которого принимали участие специалисты отделения уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, "многие из попавших в поле зрение правоохранительных органов патронажных служб задействованы и в других преступных махинациях, в том числе в отмывании денег, рэкете и игорном бизнесе. Некоторые бывшие владельцы служб были замешаны в заказных убийствах", - говорится в статье.

Около двух третей компаний, вовлеченных в "патронажную мафию", связаны между собой. "Доклад представляет собой детальный анализ, дающий представление о масштабах организованной преступности и видах мошенничества, которые практикует русская патронажная мафия", - говорится в заключение.