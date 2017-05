30 мая 2017 г. Юджин Робинсон | The Washington Post Если Кушнер не будет уволен, кошмар Трампа в связи с Россией станет перманентным "Сложно писать о Джареде Кушнере, не переходя сразу к клише об Икаре - высокомерие, полет, слишком близкий к солнцу, падение в море, - пишет обозреватель американского издания The Washington Post Юджин Робинсон. - Я когда-то написал, что он единственный из близких советников президента Трампа, которого нельзя уволить, но тесть Кушнера поступил бы умно, доказав, что я неправ". "Конечно, возможно, что Кушнер действовал, следуя распоряжениям Трампа, когда он предположительно предложил установить секретный канал связи с Москвой, используя безопасное оборудование России. В этом случае нежелание Трампа освободить Кушнера от должности можно было бы понять, а российский скандал привел бы прямиком к президенту. Если же это не так, Кушнер продолжает работать в Белом доме из-за семейных связей? - задается вопросом журналист. - Или дело в растущем ощущении Трампа, что его преследуют, и нежелании позволить агрессивным СМИ им помыкать?" "Какой бы ни была его мотивация, Трамп позволяет российскому скандалу стать не затянувшимся, а перманентным кошмаром, - считает автор. - И никакие приступы истерики в Twitter не заставят его исчезнуть". По мнению обозревателя, действия, которые приписывают Кушнеру, ошибочны на многих уровнях. "Во-первых, Барак Обама был еще президентом, - говорится в статье. - Хотя для вступающей в должность администрации считается нормальным проводить неформальные встречи с иностранными чиновниками, предложение Кушнера было столь неуместным, что, как утверждается, [российский посол в США Сергей] Кисляк был ошеломлен. Во-вторых, идея использовать только российское оборудование для связи в целях предложенного диалога указывает на то, что у администрация Трампа было что скрывать от американских разведслужб. В-третьих, встает очевидный вопрос: о чем таком хотел поговорить Кушнер, что бы нельзя было обсудить по существующим каналам?". "Учитывая, что столь близкий к Трампу человек находится под прицелом, у специального прокурора Роберта Мюллера III есть основания досконально изучить все отношения между штабом Трампа и российскими чиновниками и олигархами, а также повнимательнее ознакомиться с любыми российскими связями, которые могут быть у семейных бизнес-империй Трампов и Кушнеров", - признает журналист. Даже абстрагируясь от скандала, очевидно, что Кушнер постепенно стал самым влиятельным старшим советником Трампа, и справляется он плохо, говорится в статье. К примеру, "его инстинкты настолько ошибочны, что он, по некоторым сведениям, посоветовал Трампу уволить директора ФБР Джеймса Коми, сказав, что это стало бы несомненной политической победой, а не равносильно распахнувшимся вратам ада". "И все же Кушнер остается, - продолжает Робинсон. - И ни у какой коммуникативной стратегии, какой бы блестящей она ни была, нет шансов преуспеть, пока у Трампа есть доступ к его аккаунту в Twitter". "Как только вы видите слова "заявляют источники" в СМИ фейковых новостей, а имена там не упоминаются, весьма вероятно, что эти источники не существуют, а придуманы авторами фейковых новостей. #ФейковыеНовости это враг!" - приводит автор твит Трампа за воскресное утро. "Это неправда, - парирует обозреватель. - Мы не придумываем источники, и в эти дни мы находим таковые без труда. В данный момент они говорят о Джареде Кушнере - и ничего хорошего". Источник: The Washington Post