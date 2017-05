30 мая 2017 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Российские соцсети считаются угрозой для Украины и для кибербезопасности Украина пошла на радикальный шаг в продолжающейся кибервойне с Россией, отключив местные российские версии Facebook, пишет The Wall Street Journal. "Украинское правительство ранее в этом месяце заблокировало "ВКонтакте" и "Одноклассники" - русскоязычные соцсети, чрезвычайно популярные на территории всего бывшего Советского Союза, заявив, что они служат проводниками пророссийской пропаганды. Эксперты по кибербезопасности, со своей стороны, утверждают, что они представляют большую опасность как стартовые площадки для хакерских атак", - передает корреспондент Томас Гроув. Социальные сети, по словам экспертов по кибербезопасности, служат двум целям хакеров: сайты могут быть использованы как орудия сбора личной информации о людях, которых собирается атаковать группировка, и как платформы для размещения вредоносных программ. "На Украине подобные атаки могли иметь смертоносный характер", - отмечает автор. После того как на востоке Украины разгорелись бои, американская компания по кибербезопасности CrowdStrike выявила, что российские хакеры, предположительно связанные с группировкой APT 28, разместили вредоносную программу в приложении для Android, которое распространялось через соцсеть "ВКонтакте". Программное обеспечение, разработанное офицером украинской артиллерии Ярославом Шерстюком, предназначалось для расчета данных целеуказания для украинских гаубиц Д-30. "Указанный вирус, по заключению CrowdStrike, мог быть использован для обнаружения местоположения украинских артиллерийских единиц, потенциально делая их уязвимыми для разрушительного огня", - пишет Гроув. Кибератаки на Украине становятся все изощреннее. В конце прошлого года хакеры использовали новейшие методы, чтобы вывести из строя электроподстанцию в Киеве, говорится в статье. Другая кибершпионская группировка, под названием Sandworm - также, предположительно, из России - осуществила атаку в 2015 году на электросеть на Западной Украине, заявил Джон Халтквист, аналитик из компании по кибербезопасности FireEye. "Инциденты на Украине дают возможность получить информацию о противнике до того, как он устроит новые атаки на Западе", - заявил Халтквист, добавив, что вредоносный код Sandworm был обнаружен в электроэнергетической киберинфраструктуре в США. Источник: The Wall Street Journal