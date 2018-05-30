Самая страшная гипотеза, объясняющая, почему мы никогда не видели инопланетян

Российский физик-теоретик Александр Березин предложил свое решение известного парадокса Ферми, сообщает испанская ABC. Журналист Хосе Мануэль Ньевес поясняет, что парадокс связан с тем, что, "хотя только в нашей Галактике - Млечном Пути - сотни миллиардов звезд, а во Вселенной, состоящей из биллионов галактик, во много раз больше, мы никогда не встречали никаких признаков существования других цивилизаций разумных существ". Гипотез масса: возможно, инопланетяне находятся в спячке, либо таинственная сила препятствует процветанию цивилизаций, или инопланетяне просто не хотят нас знать.

Теперь же Березин, сотрудник Национального университета "Институт электронной техники" (МИЭТ) в Зеленограде, предложил свое объяснение, которое газета сочла страшным.

В своей статье, недавно опубликованной на arXiv.org, Березин замечает, что с его решением парадокса, пожалуй, "трудно смириться, поскольку оно предрекает нашей цивилизации будущее, которое даже хуже, чем вымирание". (Все цитаты даны в переводе с испанского текста на сайте газеты. Статья опубликована на arXiv.org на английском языке. - Прим. ред.).

"Единственная переменная, которую мы можем замерить объективно, - пишет Березин, - это вероятность обнаружения форм жизни из внешнего пространства на определенном расстоянии от Земли". Он называет это "Параметр А".

Журналист поясняет: "Таким образом, если инопланетная цивилизация не сможет достигнуть "Параметра А" тем или иным способом (конструирование звездолетов, передача космических сигналов и т.п.), мы никогда не сможем ее увидеть, даже если она существует".

Однако гипотеза Березина рисует намного более мрачный сценарий, продолжает журналист. "Что произойдет, - вопрошает Березин в статье, - если окажется, что первая форма жизни, у которой появятся возможности для межзвездных перелетов, поневоле возьмется уничтожать всех своих конкурентов, чтобы обеспечить собственную экспансию?"

Березин поясняет: не факт, что высокоразвитые цивилизации станут намеренно уничтожать другие формы жизни, но, возможно, делают это невольно, "совсем как строительная бригада уничтожает муравейник, чтобы возвести здание".

Журналист вопрошает: "Значит ли это, что мы - "муравьи", что мы пока не повстречали инопланетян просто-напросто потому, что наша цивилизация не была непреднамеренно уничтожена какой-то невообразимо высокоразвитой формой жизни?"

И сам же отвечает: "Нет. Березин отвечает, что мы, вероятно, не "муравьи", а будущие разрушители всех этих миров, которые мы так давно ищем". Березин пишет: "Мы первыми вступим на этап межзвездных перелетов и, вероятно, сойдем со сцены последними".

Он уверяет, что роль "разрушителей миров" мы можем сыграть невольно, подобно системе, которая вырвалась из-под контроля.

Березин надеется, что его гипотеза не подтвердится. "Иначе мы так и не сможем с кем-либо установить контакт, потому что станем уничтожать все менее развитые цивилизации на своем пути", - поясняет журналист.