Оставленные Западом на произвол судьбы

Многие европейские фирмы инвестировали в экономику Ирана. Теперь Америка грозит им санкциями - большинство поддастся этому давлению, пишут в своей статье на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung Штефен Бухен и Райнер Херманн.

"В Европе политика и экономика настраиваются на то, что США осуществят угрозу, высказанную главой Госдепа Майком Помпео, и введут против Тегерана "самые жесткие экономические санкции в истории". Они предусматривают наказание, в том числе, для всех тех компаний, которые будут вести "запрещенный бизнес" с Ираном. Американская администрация, - заключают авторы, - по всей видимости, хочет заставить европейцев присоединиться к политике Трампа в отношении Исламской Республики".

"Федеральное правительство, Еврокомиссия, экономические союзы и Кредитный союз Германии не хотят подчиняться условиям Вашингтона. (...) Однако, как стало известно FAZ, многие компании уже начали сокращать объем бизнеса с Ираном или вовсе уходят из страны", - передает издание.

"Самые громкие примеры - это такие концерны, как Siemens, французский нефтяной концерн Total и датский логистический гигант Maersk. Свой бизнес в Иране свернул немецкий DZ Bank, головной финансовый институт народных банков Германии", - сообщают журналисты.

"С того момента, как президент Дональд Трамп заявил 8 мая о выходе из ядерного соглашения с Ираном, Вашингтон все еще не реактивировал так называемые "вторичные" санкции - только когда это случится, все нарушения условий запрета на ведение бизнеса с Ираном будут попадать под действие штрафных мер", - говорится в статье.

Речь идет о целом спектре разнообразных мер, говорит Хосе Кампос Наве из нюрнбергской консалтинговой компании Rödl, сотрудничающей с Ираном. "Например, в случае с немецкими автоконцернами может быть запрещено сотрудничество с американскими производителями, возможно, под запрет попадет даже продажа автомобилей".

"В конечном счете компания должна будет взвесить, какой бизнес ей важнее", - указывает эксперт. Немецкие компании, передает FAZ, инвестировали более 110 млрд евро в экономику США, в иранскую - всего 3 млрд евро.

По словам Наве, компании средней руки теряют все, что инвестировали в Иран.

"Немецкие политики пытаются противодействовать этой ситуации при помощи политических механизмов. Так, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил на прошлой неделе в Брюсселе о том, что политика осознает свою ответственность перед компаниями, которые инвестировали в экономику Ирана, наладив деловые отношения с республикой, полагаясь на надежность ядерного соглашения", - отмечают авторы публикации.

В настоящее время, по словам министра, ведется проверка того, какие сферы бизнеса будут безопасны и в будущем. Кроме того, ведутся переговоры с администрацией США о толковании санкций.

"Еврокомиссия намерена предложить 5 июня новую формулировку "блокирующего регламента" от ноября 1996 года. (...) Регламент запрещает европейским компаниям следовать санкциям, которые сторонние государства вводят в связи с бизнесом, являющимся легальным с точки зрения европейского и международного права". Этот регламент, указывают авторы, был принят, чтобы защитить европейские компании от действия американских санкций против Кубы и Ирана.

Пока что у всех складывается впечатление, что США "могут делать все что хотят, не причиняя при этом себе ущерба", говорит Клаус Фридрих из Ассоциации технологических установок и оборудования Германии (VDMA). "Пример американских санкций, введенных против китайской телекоммуникационной компании ZTE, демонстрирует, что это не так. Одного звонка, сделанного президентом Си Цзиньпином своему американскому коллеге Трампу, было достаточно, чтобы ослабить введенные против китайской компании ограничения".

По мнению Фридриха, менее всего будут затронуты те немецкие компании, которые хоть и ведут бизнес с Ираном, однако от поставок продукции которых зависит и работа американских компаний, передает FAZ.

Если подобные поставщики будут внесены в "черный список", американской экономике придется заплатить высокую цену за "вторичные" санкции, говорится в статье.

По словам эксперта Наве из компании Rödl, жестче всего санкции затронут банки. "Финансовым институтам, которые финансируют сделки с Ираном, грозит потеря разрешения на деятельность на территории Соединенных Штатов или крупные штрафы", - передает издание.

"Если американская санкционная политика все-таки будет реализована, это, уверен Наве, станет ударом для развития Ирана. Внедрение новых технологий, которое началось в 2017 году, будет остановлено. (...) Это больно ударит, прежде всего, по таким отраслям, как энергия, автомобильная отрасль и инфраструктура".

"Это отразится и на иранском обществе. С ядерным соглашением иранцы связывали надежды на улучшение своих перспектив. Ведь каждый второй иранец моложе 35 лет не имеет работы. И если санкции вступят в силу в том виде, как это представляет себе президент Трамп, они и дальше будут чувствовать себя оставленными Западом на произвол судьбы", - резюмируют журналисты.