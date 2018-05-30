Почему Путин больше не хочет много денег за свою нефть

Нас устроят 60 долларов, говорит российский президент - и его слова обрекают цену на нефть на падение. С чем связана эта неожиданная смена стратегии? - задается вопросом экономический обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Кристиан Зиденбидель.

"С отметки в 80 долларов чуть больше чем за неделю цена за баррель нефти марки Brent снизилась почти до 76 долларов. (...) В значительной степени на падение цены повлияли заявления России и Саудовской Аравии о намерении увеличить объемы нефтедобычи. Кроме того, по словам президента РФ Владимира Путина, Москву удовлетворила бы цена в 60 долларов (за баррель). То есть еще меньше, чем сегодня", - говорится в статье.

"Что за этим стоит? Почему страна не хочет получать за свою нефть больше, чем получала до этого? Москва и Эр-Рияд аргументируют свою позицию тем, что хотят компенсировать дополнительным объемом добываемой нефти то, что теряется из-за кризиса в Венесуэле, проблем в других странах ОПЕК и возможных последствий новых санкций Вашингтона против Ирана", - отмечает автор статьи.

"По подсчетам аналитиков Commerzbank, договоренности нефтедобывающих стран по сокращению объемов добываемой нефти на сегодняшний момент "перевыполнены". Долгое время многие сомневались в том, что ОПЕК и Россия вообще будут придерживаться собственных заявлений о сокращении объемов", - передает FAZ.

На предстоящем заседании картеля, который пройдет в Вене 22 и 23 июня, действительно может пойти речь об увеличении объемов нефтедобычи Саудовской Аравией и Россией, не являющейся членом ОПЕК. "Речь идет об объеме, соответствующем дополнительному миллиону баррелей в сутки, что составляет порядка 1% от мирового спроса", - говорится в статье.

"Почему оба игрока переключаются от стратегии повышения цены на стратегию увеличения объемов добычи?" - задается вопросом Зиденбидель.

"Россия давно двояко относится к цене в 80 долларов и выше", - цитирует издание сырьевого аналитика банка Helaba Хайнриха Петерса. "Саудовская Аравия была бы не против 80 долларов в преддверии выхода на биржу своей нефтяной компании Saudi-Aramco, однако оно состоится не ранее 2019 года", - указывает эксперт.

Как пишет автор публикации, "существуют, прежде всего, две причины, по которым картель и Россия не хотят неограниченных высоких цен на нефть. Первая связана с опасением, что высокая цена ненужным образом подстегнет конкурентов из других стран увеличить объемы собственной добычи. В Америке на подходе сезон путешествий, и дорогое топливо - не лучшая предпосылка для парламентских выборов осенью".

"Вторая причина связана с реакцией на спрос. Если цена на нефть долгое время будет оставаться слишком высокой, это может негативно сказаться на конъюнктуре и способствовать переходу на другие источники энергии. Это, по словам аналитика Commerzbank Карстена Фритша, может не в последнюю очередь привести к тому, что автовладельцы будут экономить. Это в ближайшем будущем может снизить спрос на нефть и невыгодно нефтедобывающим странам".

У России, сообщает автор, есть на этот счет соображения геостратегического характера. Пограничная стоимость для России составляет 30 долларов за баррель - поэтому 60 долларов вполне приемлемая цена, считает аналитик Петерс. В настоящий момент как американцы, так и другие экспортеры устремляются на азиатский рынок. Россия планирует расширить там свое присутствие, стремясь диверсифицировать нефтяной экспорт. "США хотят продавать своим союзникам в Европе больше своих энергетических продуктов", - отмечает автор. "России уже пришлось согласиться на тяжелые китайские условия по поставкам газа", - считает Петерс.