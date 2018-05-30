Вице-канцлер Австрии призывает реформировать принципы ЕС

Право граждан на свободный выбор места жительства и работы внутри Евросоюза является одним из столпов, на которых стоит ЕС. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе открыто подвергает этот принцип сомнениям, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Австрийский вице-канцлер выступает за реформирование принципа, согласно которому граждане ЕС по своему усмотрению выбирают страну проживания и работы внутри Евросоюза. "Как заявил во вторник в Вене глава правой Свободной партии Австрии, входящей в правящую коалицию, свобода передвижения имеет и негативные последствия - например, приводит к "заместительному процессу" на рынке труда", - говорится в статье.

Случается, что "тех, кто имеет высокую квалификацию и много зарабатывает, заменяют более дешевой рабочей силой", заявил Штрахе.

"Мы должны открыто говорить о том, что для европейского развития совсем не полезен тот факт, что весь хорошо образованный интеллектуальный потенциал Восточной Европы перемещается в Западную Европу", - цитирует издание вице-канцлера.

"Как Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца, так и Свободная партия Австрии вице-канцлера Штрахе уже заявляли о том, что намерены в значительной степени сократить поток беженцев в Австрию и сделать страну непривлекательной целью для мигрантов", - отмечает в заключение FAZ.