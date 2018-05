30 мая 2018 г. Эндрю Уорд | Financial Times Путин с радостью спонсирует ядерные амбиции Анкары Сближение Москвы и Анкары после бурного 2015 года придало дополнительную динамику проекту АЭС "Аккую", пишет Financial Times. "Энергетика давно была в центре их отношений, поскольку Турция - второй по величине рынок для российского газа после Германии", - отмечается в статье. Эта взаимозависимость должна еще больше усилиться за счет трубопровода "Турецкий поток", призванного открыть для российского газа новый маршрут поставок в Южную Европу в обход Украины. "Сотрудничество в области ядерной энергетики - еще одно воплощение процветающего партнерства между Путиным и Эрдоганом, которое вызывает большое беспокойство среди союзников Турции по НАТО", - подчеркивает FT. Эрдоган и его зять, министр энергетики Берат Албайрак, видят в этом способ сократить зависимость от импорта нефти и газа. "Турция опирается на импорт, чтобы почти на три четверти обеспечить потребности в энергии", - поясняет издание. "На данный момент это одна из самых актуальных тем в Турции, - прокомментировал глава исследовательской организации Enerji IQ Эмре Эртурк. - Более высокие цены на нефть усугубят бюджетный дефицит, так что это указывает на необходимость увеличения внутренних энергоресурсов". "Росатом" с помощью "Аккую" демонстрирует российские атомные технологии, в то время как идет соперничество с конкурентами на развивающихся рынках, отмечает газета. Спрос на реакторы замедлился после катастрофы на "Фукусиме", и многие страны обращаются к возобновляемым источникам энергии. "В результате Турция становится проверкой на то, сможет ли ядерная энергетика сохранить конкурентоспособность", - пишет FT. "Для России это привлекательно стратегически, - продолжает издание. - Несмотря на всю дружбу между Эрдоганом и Путиным в недавнее время, Турция по-прежнему намерена снижать зависимость от российского газа. Этим летом новый Трансанатолийский газопровод откроет маршрут поставок из Азербайджана, а крупные неразработанные газовые месторождения в населенном курдами северном Ираке могут еще больше диверсифицировать поставки". "Все больше инвестиций поступает в ветровую и солнечную энергетику, а также угольную. В то время как Турция подстраховывается, для России "Аккую" - способ позаботиться о том, чтобы в предстоящие десятилетия ее важнейшее значение для турецкой энергетики сохранялось", - заключает издание. Источник: Financial Times