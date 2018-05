30 мая 2018 г. Марк Браун | The Guardian Путин более опасен, когда слаб, заявил британский генерал Слабый Владимир Путин будет большей угрозой для мира, считает британский генерал Эдриан Брэдшоу, бывший директор Особой воздушной службы и до прошлого года - заместитель командующего Объединенными силами НАТО в Европе. С такими высказываниями он выступил на литературном фестивале в Уэльсе, сообщает The Guardian. "Сейчас его популярность в стране огромна, на зависть западным политикам, - сказал Брэдшоу. - Эта комбинация - обрисовать картину, а затем преподнести себя в качестве решения - очень хорошо работает. Ситуация станет действительно опасной, если он начнет падать со своего пьедестала. Если для него это будет вопрос выживания, он может сделать так, что это станет вопросом выживания для нас. Я имею в виду, что он может рискнуть предпринять нечто, что может привести к конфликту. Это ужасный сценарий, который, к счастью, маловероятен, просто потому, что есть вероятность, что нам придется на него реагировать". Брэдшоу заявил, что Россия нагнетает обстановку на Балканах, а отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери не следует считать чем-то поразительным. По его словам, Путин сам намекал на то, что предатели представляют собой оправданные мишени для нападения. В Сирии поддержка Асада Россией позволила Путину преподнести себя как "влиятельного мирового лидера", передает The Guardian слова генерала. По его мнению, Россия улучшила и свои военные возможности. "Они наблюдали, как последние пару десятилетий мы практиковались в Ираке и Афганистане, особенно в нанесении высокоточных ударов с воздуха, использовании баллистических ракет на подводных лодках. Они проделали все это всерьез и в результате значительно лучше с этим справляются", - сказал Брэдшоу. Крайне важно вести диалог, считает Брэдшоу, "использовать каждую возможность, чтобы установить контакт, найти общий язык, вернуться, наконец, к порядку, основанному на правилах, который так важен для нашего процветания". Источник: The Guardian