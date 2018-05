30 мая 2018 г. Эндрю Рот | The Guardian Российский журналист и критик Кремля Аркадий Бабченко застрелен в Киеве Инакомыслящий российский журналист был застрелен возле своей квартиры в Киеве; это резонансное убийство, по словам полиции, может быть связано с его профессиональной деятельностью, сообщает The Guardian. "Аркадию Бабченко, российскому военному корреспонденту и ветерану боевых действий, три раза выстрелили в спину, когда он вышел из своей квартиры за хлебом. Его, истекающего кровью, обнаружила жена. 41-летний Бабченко умер в машине скорой помощи по дороге в больницу, как заявил правительственный чиновник", - говорится в статье. По словам главы украинской полиции, рассматриваются два мотива убийства: его "профессиональная деятельность и гражданская позиция". "Бабченко в последние годы весьма активно подвергал критике российское правительство. Он критиковал аннексию Крыма Владимиром Путиным и его поддержку сепаратистов на юго-востоке Украины", - напоминает издание. Он покинул Россию в феврале 2017 года, написав, что в этой стране он "больше не чувствует себя в безопасности". "Бабченко был солдатом-срочником во время обеих войн в Чечне, а потом воплотил свой мрачный опыт в получившие высокую оценку мемуары "Война". Более десяти лет он работал военным корреспондентом, освещая боевые действия в Грузии и позже на Юго-Восточной Украине", - говорится в статье. Он уехал из России после скандала вокруг его высказываний на Facebook об отсутствии жалости к пассажирам упавшего самолета, следовавшего в Сирию. Вскоре в интернете был опубликован его домашний адрес, и он начал получать угрозы, пишет издание. Ряд других журналистов и критиков России были убиты в Киеве в последние годы, напоминает газета, перечисляя в их ряду журналиста Павла Шеремета и бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В день своей гибели Бабченко написал в интернете об одном инциденте, когда украинский генерал не дал ему разрешения лететь на вертолете в начале войны 2014 года. Позже этот вертолет был сбит. "Погибли четырнадцать человек, - написал Бабченко. - А мне повезло. Второй день рождения, получается". Источник: The Guardian