Скандал вокруг ведомства по делам миграции в Германии крайне опасен и для канцлера

Ангела Меркель молчит об ошибках своей миграционной политики. Однако теперь отвечать за эти ошибки приходится ее главному критику, министру внутренних дел ФРГ Хорсту Зеехоферу, пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Томас Зигмунд.

Меркель и Зеехофера связывает долгая история не только совместных успехов, но и "подлости и коварства", отмечает автор. Так, в 2015 году, будучи на тот момент премьер-министром Баварии, в разгар миграционного кризиса Зеехофер заявлял о "господстве беззакония" при Меркель и даже запросил юридическое заключение у известного правоведа Удо Ди Фабио, чтобы выступить против политики Меркель перед Федеральным конституционным судом ФРГ, что стало "апогеем дерзости" в отношениях двух политиков. "Тем не менее, как бы часто ни рычал баварский лев, он ни разу не кусал. Зеехофер производил впечатление кастрированного кота. Вероятно, так себя он чувствует и сегодня. Он хочет, но не может. После того, как он сменил Мюнхен на Берлин, миграционная политика Меркель направлена против него самого", - уверен Зигмунд. Во вторник Зеехоферу пришлось пройти допрос в комитете Бундестага по внутренним делам о том, как в бременском филиале ведомства по вопросам миграции и беженцев мог произойти скандал с сотнями незаконно одобренных ходатайств о предоставлении убежища.

Зеехофер является председателем партии ХСС, поэтому просто так убрать его в случае обострения ситуации Меркель не удастся. Скандал может стать крайне опасным для канцлера, если события в Бремене окажутся лишь верхушкой айсберга, полагает журналист. "Собственно говоря, канцлер должна бы сама высказаться по поводу происходящего. Однако она молчит и выжидает. При этом пора бы объяснить, почему Германия, по ее мнению, не может защитить собственные границы", - отмечает Зигмунд.

"Каждая страна должна защищать собственность своих граждан и тем самым границы этой собственности. Иначе в этом мире не будет порядка, - рассуждает журналист. - Если на такие вопросы не дают ответов, взрывоопасные риски продолжают расти, как в Бремене".

"Если Меркель и дальше будет принимать свои решения в одиночку в тихой комнатке, ее, очевидно, нужно будет принудить делать это и публично. Создание комитета по расследованию данного дела кажется обязательным хотя бы с точки зрения демократической гигиены. Это также единственный шанс вернуть веру граждан в правовое государство", - заключает Зигмунд.