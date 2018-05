30 мая 2018 г. Дэвид Лиск | The Herald Путинский олигарх обвиняется в "вымогательстве" с использованием загадочной шотландской фирмы-прокладки "Миллиардер-олигарх, близкий к Владимиру Путину, обвиняется в использовании шотландской фирмы-прокладки для хищения миллионов долларов из средств налогоплательщиков", - пишет шотландская газета The Herald. "В ходе коррупционного скандала, который породил в мире предположения о новой борьбе за власть в Кремле, Зиявудину Магомедову (чья семья, как утверждается, на 5-м месте по богатству в России) уже были предъявлены обвинения в вымогательстве", - отмечает журналист Дэвид Лиск. "Однако его дело также обнажило самую тесную из когда-либо заподозренных связей между одной из скандальных шотландских компаний - "налоговых гаваней" - и кем-либо из членов российской правящей элиты. По сообщению новостного сайта Znak, следователи утверждают, что Магомедов нес ответственность за перевод 18 млн долларов некому шотландскому товариществу с ограниченной ответственностью (SLP) взамен на импорт украинского зерна, который так и не состоялся", - говорится в статье. Телеканал "Вести" и Znak, сославшись на неназванных сотрудников правоохранительных органов, сообщили, что речь идет о фирме Newbay Investments. Газета напоминает, что арестованные братья Магомедовы - Зиявудин и Магомед - отрицают какие-либо правонарушения. Зиявудин Магомедов "уверяет, что это он сообщил куда следует о платежах Newbay и швейцарским компаниям, которые российская пресса называет частью "группы" Newbay", - пишет издание. По данным издания, Newbay Investments, ликвидированная в прошлом году, "была зарегистрирована в доме 78 на Монтгомери-стрит в Эдинбурге, в квартире, где "находятся" головные офисы примерно 3 тыс. фирм-прокладок, в том числе многих, которые были причастны к хищению миллиарда долларов из молдавских банков и к многомиллиардным "ландроматам", выводящим грязные деньги из России и Азербайджана". Источник: The Herald