30 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Еще один мученик за свободу": российский журналист, критик Кремля, убит на Украине Инакомыслящий российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен возле своей квартиры в Киеве; это резонансное убийство, по словам местной полиции, может быть связано с его профессиональной деятельностью. В последние годы Бабченко критиковал аннексию Крыма и поддержку Кремлем сепаратистов на юго-востоке Украины. Это второе громкое убийство журналиста на Украине менее чем за два последних года, отмечают западные СМИ, напоминая, что Бабченко работал в "Новой газете" вместе с Анной Политковской. Инакомыслящий российский журналист был застрелен возле своей квартиры в Киеве; это резонансное убийство, по словам полиции, может быть связано с его профессиональной деятельностью, сообщает Эндрю Рот в The Guardian. "Аркадию Бабченко, российскому военному корреспонденту и ветерану боевых действий, три раза выстрелили в спину, когда он вышел из своей квартиры за хлебом. Его, истекающего кровью, обнаружила жена. 41-летний Бабченко умер в машине скорой помощи по дороге в больницу, как заявил правительственный чиновник", - говорится в статье. По словам главы украинской полиции, рассматриваются два мотива убийства: его "профессиональная деятельность и гражданская позиция". "Бабченко был солдатом-срочником во время обеих войн в Чечне, а потом воплотил свой мрачный опыт в получившие высокую оценку мемуары "Война". Более десяти лет он работал военным корреспондентом, освещая боевые действия в Грузии и позже на Юго-Восточной Украине", - говорится в статье. "Бабченко в последние годы весьма активно подвергал критике российское правительство. Он критиковал аннексию Крыма Владимиром Путиным и его поддержку сепаратистов на юго-востоке Украины", - напоминает издание. Он покинул Россию в феврале 2017 года, написав, что в этой стране он "больше не чувствует себя в безопасности". Он уехал из России после скандала вокруг его высказываний на Facebook об отсутствии жалости к пассажирам упавшего самолета, следовавшего в Сирию. Вскоре в интернете был опубликован его домашний адрес, и он начал получать угрозы, пишет издание. Ряд других журналистов и критиков России были убиты в Киеве в последние годы, напоминает газета, перечисляя в их ряду журналиста Павла Шеремета и бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В день своей гибели Бабченко написал в интернете об одном инциденте, когда украинский генерал не дал ему разрешения лететь на вертолете в начале войны 2014 года. Позже этот вертолет был сбит. "Погибли четырнадцать человек, - написал Бабченко. - А мне повезло. Второй день рождения, получается". Убийство в Киеве журналиста Аркадия Бабченко - бывшего военного корреспондента, чьи резко критические материалы вызывали ярость у российских националистов, - последнее в череде нападений на открытых врагов Владимира Путина, как в России, так и за ее пределами, пишет Эндрю Хиггинс в The New York Times. Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что первой и наиболее очевидной причиной нападения является профессиональная деятельность Бабченко, в том числе статьи и посты в соцсетях о захвате Россией Крыма и роли ее вооруженных сил в Сирии. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook назвал Бабченко "еще одним мучеником за свободу в России и за мир на Украине". По его словам, следователи изучат действия российских спецслужб по устранению тех, кто пытается говорить правду. "В Москве чиновники и парламентарии обвинили в убийстве журналиста Украину, задействовав излюбленный прием кремлевской пропаганды: страна превратилась в несостоятельное государство после того, как в начале 2014 года протестующие свергли ее пророссийского президента Виктора Януковича", - сообщает газета. Российский Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело и "не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России". Прошлым летом нападавший родом из Чечни пытался убить Адама Осмаева и его жену Амину, которых на Украине превозносили, а в России осуждали за их действия в качестве бойцов-добровольцев, говорится в статье (Амина Окуева погибла. - Прим. ред.). Несколько месяцев назад российский депутат Денис Вороненков, тоже бежавший на Украину из-за опасений за свою жизнь, был застрелен у роскошного отеля в Киеве. "Украинские власти заявили, что его убили по приказу российского криминального авторитета", - пишет The New York Times. BuzzFeed News публикует отклики журналистов на сообщение о гибели Бабченко, "горячего критика Кремля". Так, американский кинодокументалист и журналист Саймон Островски написал в Twitter: "Я провел с этим храбрым репортером много дней на линии фронта на Украине. Он был ветераном чеченской войны, потом стал пламенным журналистом, писал об ужасах постсоветских конфликтов России". Украинский независимый журналист Максим Эристави отметил в Twitter: "Это второе громкое убийство журналиста на Украине менее чем за два последних года. Эти строки я набираю трясущимися руками, извините". "Последний случай, когда на Украине был убит российский журналист, был в 2016 году. Убийство Павла Шеремета с помощью бомбы, подложенной в его автомобиль, не раскрыто", - комментирует корреспондент BuzzFeed News Хейз Браун. "Бабченко убили всего за две недели до того, как Россия должна принять ЧМ по футболу, - до события, которое обязательно увеличит внимание, в том числе критическое, к российскому президенту Путину", - говорится в статье. Профессиональный путь журналиста, "яростного критика Владимира Путина", вспоминает и французская Le Monde. Бабченко работал военным корреспондентом в газете "Московский комсомолец" и на телеканале НТВ. Затем он сблизился с либеральными изданиями, в частности, с "Новой газетой", вошедшей в историю как работодатель журналистки Анны Политковской, также убитой. В своих книгах Бабченко описывал свой опыт участия в операциях российских вооруженных сил, за что был награжден множеством литературных премий, сообщает автор статьи. Он сбежал из России в феврале 2017 года после того, как ему не раз угрожали расправой, что было связано с жестокой кампанией в интернете и на российских телеканалах, где он был выставлен в роли "врага и национал-предателя" и отдан на съедение телезрителям, напоминает Виткин. "Вот уже десять лет, как я боюсь, - пояснял Бабченко в момент своего отъезда. - Когда ты диссидент в России, тебя могут убить, отравить..." В течение года Бабченко вел программу на крымскотатарском телеканале ATR. Он также продолжал освещать войну в Донбассе. Во вторник многие его украинские и российские, а также западные коллеги воздали должное профессионализму и мужеству журналиста. Украинская полиция уточнила, что в качестве основной версии убийства Бабченко рассматривается его профессиональная деятельность. В последние годы на Украине участились убийства, чаще всего приписываемые украинскими властями России, сообщает Виткин, напоминая об убийствах экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета.