Болгария пытается сблизиться с Россией

С недельным интервалом Владимир Путин принимает президента и премьер-министра Болгарии, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Софии Александр Леви.

Автору многих трудов о болгарской энергетической зависимости от России, журналисту Иво Инджеву все это напоминает минувшую эпоху, "когда в Москве чихают - в Софии подхватывают воспаление легких".

В центре движений вперед-назад между Москвой и Софией стоят энергетические вопросы. Бывший генерал болгарских ВВС (в частности, он блистательно управлял советским истребителем МиГ), а ныне президент Болгарии Румен Радев проделал в точности то, чего от него ждали его социалистические - экс-коммунистические и традиционно близкие к России - сторонники. В Москве, затем в Сочи он был принят российским президентом и ратовал за возобновление контактов на высшем уровне (такого визита не было уже в течение 10 лет), а также попытался воскресить три огромных российско-болгарских энергетических проекта: это строительство нефтепровода и газопровода "Южный поток", проходящих по дну Черного моря и предназначенных для обхода Украины, и атомной электростанции на берегах Дуная, сообщает автор статьи.

Пресловутый газовый "большой шлем", столь желанный для его предшественника социалиста Георгия Парванова и заброшенный под давлением ЕС правой консервативной партией премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Принимающая сторона вежливо его выслушала, в то время как российская пресса - напоминая о его ограниченных полномочиях в парламентской республике - отнеслась к нему несколько свысока, подтрунивая над тем, как "Болгария пытается заслужить газовое прощение" России, передает Леви.

Владимир Путин особо оценил отказ Софии выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля, отмечает корреспондент.

По мнению Московского центра Карнеги, Болгария отказалась от проектов по строительству АЭС и "Южного потока", не получив от ЕС взамен ничего существенного. Это настоящее окно возможностей для России, тем более, что Бойко Борисов еще должен дать гарантии своим партнерам по коалиции, в частности, маленькой крайне правой партии, которая даже признала аннексию Крыма, говорится в статье.

"Прекращая проект "Южный поток", который был для нас выгоден, мы проявили преданность ЕС, граничащую с глупостью", - как-то признался Бойко Борисов в 2017 году. Такая фраза не могла не доставить удовольствие Владимиру Путину, который стремится заманить в свою ловушку европейские страны, "разочарованные" в Европе. Страны, которым он готов сделать предложения, чаще всего энергетические, от которых трудно отказаться, комментирует Леви.