Вести диалог с прошлым, чтобы остановить русско-украинскую войну

В дискуссионной рубрике Liberation опубликовано коллективное письмо ученых и философов, которые с целью примирения исторической памяти двух народов предлагают новый подход к историческим фактам.

"Вдохновленные принципом солидарности, мы стремимся превратить диалог в общее сопротивление недоверию, страху и насилию. Участники диалога из России, Украины, Франции и других европейских стран, желающие положить конец войне между Россией и Украиной, с 23 по 26 мая встретились в Париже в монастыре бернардинок, дабы приступить к диалогу о будущем примирении и установлении прочных добрососедских отношений между этими двумя государствами", - пишут авторы.

"Осознавая нашу ответственность по отношению к нашим странам и к народам Европы и основываясь на европейском опыте послевоенного примирения, мы хотим обозначить общие принципы и ценности, на которых зиждется наш диалог: стороны являются равными партнерами в правах и ценностях, уважающими государственный суверенитет и принципы нерушимости границ в Европе, верховенство права, свободу совести и достоинство каждого человека", - говорится в письме.

"Мы считаем, что оккупация и последующая незаконная аннексия Крыма Россией и начало вооруженного конфликта в Донбассе представляют собой нарушение международных и двусторонних договоров и территориальной неприкосновенности Украины. Предварительным условием мира является прекращение войны и восстановление суверенитета Украины на всей ее территории. Мы понимаем, что для достижения прочного мира необходимо не только разрешить существующий конфликт, но также начать открытый диалог по спорным историческим вопросам, которые часто становятся предметом спекуляций и пропаганды", - пишут авторы.

"Мы предлагаем новый подход к изучению исторических фактов, предоставляющий как можно более объективное и правдивое с научной точки зрения описание событий, при этом оставляющий место для различных интерпретаций исторических фактов, относящихся к национальным нарративам. Мы считаем, что в этом процессе необходимо опираться на труды исторических философов, которые настаивают на применении метода перекрестного взгляда как основы общего нарратива, приемлемого для обеих сторон", - указывают ученые и философы.

"Такая нелинейная история, направленная на ключевые события и на значимые для национального самосознания фигуры, позволяет развеять миф об исключительно национальном историческом нарративе и восстановить достоверное и открытое национальное самосознание, основанное на критическом взгляде, в том числе на свою собственную историю", - отмечается в письме.

"Мы хотим использовать европейский опыт франко-немецкого и германо-польского примирения, чтобы начать правдивый и справедливый диалог между Украиной и Россией", - говорится далее.

Подписанты: от России - Николай Эппле, культуролог, Москва; Ирина Карацуба, историк, Москва; Никита Петров, историк, Москва; Ольга Седакова, поэтесса, Москва; Андрей Зубов, историк, Москва. От Украины - Борис Гудзяк, историк, Львов и Париж; Георгий Коваленко, теолог, Киев; Константин Сигов, философ, Киев; Олег Турий, историк, Львов; Евстратий Зоря, теолог, Киев. От Евросоюза - Антуан Аржаковский, историк, Париж; Коринна де Франс, историк, Берлин и Париж; Войцех Суровка, философ, Варшава и Киев; Сесиль Весье, историк, Ренн; Татьяна Викторова, специалист по сравнительной литературе, Страсбург.