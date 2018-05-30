Российские власти арестовывают "Свидетелей Иеговы" и подолгу держат их в предварительном заключении до суда

"Как минимум 26 членам религиозной организации "Свидетели Иеговы" предъявлены обвинения на основании драконовского российского закона против экстремизма, 7 человек держат в предварительном заключении до суда", - утверждает Newsweek, ссылаясь на членов организации. "В апреле 2017 года российские власти объявили "Свидетелей Иеговы" экстремистской сектой и с тех пор преследуют примерно 175 тысяч "Свидетелей Иеговы", проживающих в этой стране", - пишет журналистка Кристина Маза.

"В последние месяцы становится все яснее, что российские власти не довольствуются запретом нашей организации как юридического лица, они намерены отрицать право "Свидетелей" как индивидов на основные религиозные свободы, гарантированные российской конституцией", - заявил в интервью изданию Дэвид Семонян, официальный международный представитель "Свидетелей Иеговы".

Издание сообщает, что в середине мая в Оренбурге 9 лицам были предъявлены обвинения, два человека находились в СИЗО.

Джеррод Лопес, представитель "Свидетелей Иеговы", сообщил изданию, что 27 мая сотрудники ФСБ провели обыски в 10 жилищах "Свидетелей Иеговы" в Набережных Челнах. "Ильхам Каримов и Владимир Мякушин остаются под стражей в ФСБ", - сказал он.