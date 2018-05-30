Управление Бундестага хочет прояснить ситуацию с полетом депутатов АдГ на частном самолете

Обстоятельства полета трех депутатов немецкой партии АдГ из Москвы в Берлин проверяются Управлением Бундестага, сообщает немецкое издание Der Spiegel. С целью прояснения ситуации управление обратилось за комментариями в партию, говорится в ответе учреждения на запрос издания.

Речь идет о поездке трех депутатов АдГ - экс-главы партии Фрауке Петри, а также Маркуса Претцеля и Юлиана Флака - в Москву весной 2017 года. Обратно в Берлин политики летели на частном самолете, перелет был оплачен российской стороной и стоил 25450 евро, напоминает автор публикации Северин Вайланд.

Для АдГ полет бывшей председательницы и ее спутников может стать проблемой, так как возникшие расходы в размере 25450 евро являются материальной выгодой. Если оплата перелета будет классифицирована в соответствии с законом о статусе политических партий как доход, речь будет идти о нарушении запрета о принятии партиями пожертвований, говорится в статье.

Как заявляют в управлении делами АдГ, необходимо провести внутреннее расследование того, что поездка трех депутатов была осуществлена не по поручению партии, в связи с чем упомянутый перелет не может расцениваться как доход партии. Ни управлению делами АдГ, ни правлению партии якобы не было известно о запланированной поездке депутатов, передает издание.

В случае если после проверки Управлением Бундестага на АдГ все же наложат штраф, партии придется возместить убытки. Сможет ли партия, в свою очередь, потребовать соответствующего возмещения ущерба от депутатов Петри, Претцеля и Флака, не подлежит оценке Управлением Бундестага, говорится в находящемся в распоряжении издания документе.