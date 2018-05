30 мая 2018 г. Кэтрин Филп | The Times Британия требует созыва саммита по химическому оружию "Британия требует созвать специальную конференцию Конвенции о запрещении химоружия на фоне опасений, что у международного сообщества нет средств призвать нарушителей к ответу", - пишет The Times. Этот призыв прозвучал почти через три месяца после атаки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, в котором Британия обвиняет Россию, и предполагаемой химатаки в сирийской Думе, отмечает издание. Предыдущая общая комиссия Организации по запрещению химоружия и ООН была распущена в прошлом году, когда Россия отказалась продлевать ее мандат, после того как сирийское правительство было признано виновным в применении зарина против собственного народа. Предложение продлить мандат и позволить комиссии установить виновных обсуждалось в этом месяце на конференции стран, согласившихся сотрудничать по химоружию, говорится в статье. Источник: The Times