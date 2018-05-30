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30 мая 2018 г.
30 мая 2018 г.

Кэтрин Филп | The Times

Британия требует созыва саммита по химическому оружию

"Британия требует созвать специальную конференцию Конвенции о запрещении химоружия на фоне опасений, что у международного сообщества нет средств призвать нарушителей к ответу", - пишет The Times.

Этот призыв прозвучал почти через три месяца после атаки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, в котором Британия обвиняет Россию, и предполагаемой химатаки в сирийской Думе, отмечает издание.

Предыдущая общая комиссия Организации по запрещению химоружия и ООН была распущена в прошлом году, когда Россия отказалась продлевать ее мандат, после того как сирийское правительство было признано виновным в применении зарина против собственного народа. Предложение продлить мандат и позволить комиссии установить виновных обсуждалось в этом месяце на конференции стран, согласившихся сотрудничать по химоружию, говорится в статье.

Источник: The Times


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