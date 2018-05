30 мая 2018 г. Ричард Спенсер | The Times После российско-израильской договоренности Асад может атаковать Дераа "Россия и Израиль достигли экстраординарного соглашения о роли иранских войск в Сирии, что подготавливает почву для наступательной операции сирийского режима против одного из последних оплотов повстанцев на юге страны", - сообщает журналист The Times Ричард Спенсер. "По утверждениям израильского телевидения, Россия согласилась на требования Израиля о недопущении военизированных формирований, которые поддерживает Иран, к границе с оккупированными Голанскими высотами. В статье, опубликованной одной газетой в Саудовской Аравии, сказано, что режим согласился на то, чтобы иранские военизированные формирования держались на расстоянии 25 км. Москва также обещала, что не попытается мешать израильским бомбовым ударам по иранским базам и военизированным формированиям в других точках страны", - говорится в статье. "Взамен Израиль не попытается препятствовать силам Асада, когда те попробуют отвоевать подконтрольные повстанцам районы, примыкающие к Голанским высотам и близлежащей границе с Иорданией. Как утверждается, окончательная договоренность была достигнута в пятницу при телефонном разговоре Авигдора Либермана, министра обороны Израиля, с его российским коллегой Сергеем Шойгу; она последовала за визитом премьер-министра Нетаньяху в Кремль в этом месяце", - пишет автор. "Благодаря соглашению Россия сможет поддержать некое наступление режима на юго-западе Сирии, где повстанцы удерживают полосу от границы с Голанскими высотами до города Дераа и некой точки на иорданской границе", - говорится в статье. По словам автора, несколько месяцев шли тайные переговоры о судьбе Дераа. Издание разъясняет: Иордания и Израиль не против восстановления контроля Асада над границами Сирии, но для них нежелательны массовые жертвы среди гражданского населения и присутствие иранцев. "Израильско-российская договоренность - плохая новость для группы повстанческих бригад в этом районе, получавших от Израиля поддержку в форме денег и оружия. Они станут особой мишенью для армии режима, если та отвоюет этот район", - отмечает автор. Источник: The Times