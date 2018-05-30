Американский боец MMA Джефф Монсон получил от Путина российский паспорт

"Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон теперь планирует избираться в парламент от Коммунистической партии России и говорит, что хочет открыть в Сибири медвежью ферму", - передает корреспондент The Times Марк Беннеттс.

Президент Путин предоставил российское гражданство 47-летнему бойцу - очередному стареющему качку, присягающему на верность Москве, пишет журналист.

"Джефф Монсон, щеголяющий татуировками с серпом и молотом, а также Карлом Марксом и Владимиром Лениным, в последние годы стал активным сторонником Кремля", - отмечает автор. Монсон часто появляется в эфире RT и побывал на востоке Украины в регионах, подконтрольных поддерживаемым Россией сепаратистам.

"Самопровозглашенный "анархокоммунист", теперь он планирует избираться в парламент от российской Коммунистической партии. По его словам, он испытывает уважение к "русской душе" и хочет открыть медвежью ферму в Сибири", - сообщает The Times.

В России известность Монсона резко возросла после поединка с Федором Емельяненко в Москве в 2011 году. Сообщалось, что Путин, присутствовавший на поединке, впоследствии сказал Монсону: "У вас русский дух. Вы никогда не сдаетесь".

Путин вручил российские паспорта также бывшему голливудскому актеру Стивену Сигалу и боксеру Рою Джонсону, напоминает издание. Сигал был в числе немногих иностранцев, приглашенных в этом месяце на инаугурацию Путина, которого он называл "одним из величайших мировых лидеров".

В 2013 году на встрече с Бараком Обамой президент России предложил сделать Сигала почетным консулом в Калифорнии и Аризоне и посредником между Кремлем и Белым домом, сообщал BuzzFeed. "Обама вежливо отказался", - говорится в статье.

Рой Джонс подал заявление на российское гражданство после того, как встретился с Путиным в Крыму. Впоследствии власти Украины внесли его в черный список.

Жерар Депардье попросил у Путина паспорт после налогового скандала с французскими властями. После того как актер принял от Рамзана Кадырова ключи от роскошной квартиры в Чечне, его раскритиковали правозащитные организации, напоминает издание.