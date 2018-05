30 мая 2018 г. Раджа Абдулрахим, Фелисия Швартц | The Wall Street Journal Растущая напряженность на юго-западе Сирии осложняет связи Москвы с Тегераном "Сирийский режим угрожает повести наступление против укрепления антиправительственных сил на юго-западе страны, что усиливает давление на Россию, чтобы удержать Иран и его марионеток вне борьбы, которая может обострить напряженность с соседом Сирии, Израилем", - пишет The Wall Street Journal. "Эти маневры привлекли внимание к особенно сложному уголку Сирии, граничащему с Израилем и Иорданией. В течение почти года Россия, США и Иордания поддерживали хрупкое перемирие, позволившее сирийским повстанцам установить относительную стабильность на юго-западе страны. Теперь перспектива того, что поддерживаемые Ираном силы, размещенные в большом количестве в подконтрольных режиму областях, могут присоединиться к наступлению, повышает напряженность в отношениях с Израилем и осложняет взаимоотношения Москвы с Тегераном", - говорится в статье. "С учетом того, что близится разгром "Исламского государства"* в Сирии, израильские чиновники утверждают, что они усматривают желательную и все более вероятную возможность для России полностью вытеснить Иран из страны", - пишет издание. "По моим оценкам, россияне заинтересованы в стабилизации их достижений в Сирии, значительных достижений, и, я считаю, они также понимают, что, если иранцы продолжат следовать тем же путем, это приведет к эскалации и разнесет их планы в пух и прах, - заявил Чагай Цуриэль, начальник главного управления Министерства разведки Израиля. - Я думаю, что они также этого не хотят". Во время неожиданной встречи с сирийским президентом Башаром Асадом ранее в этом месяце российский президент Владимир Путин заявил, что "всем иностранным силам необходимо покинуть" Сирию. Этот комментарий, широко интерпретированный как выпад против Ирана, был сделан на фоне визита ранее в этом месяце израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву. В понедельник это повторил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что только сирийские войска должны быть размещены в Южной Сирии. "Остается неясным, какое, собственно, влияние имеет Россия на Иран, как на юге, так и в остальных частях Сирии. Командиры повстанцев на юге утверждают, что иранские и прочие иностранные шиитские отряды по-прежнему размещены в контролируемых режимом частях провинции Дераа", - отмечает издание. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal