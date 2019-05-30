Польша вооружается против Путина

"Правительство Варшавы, очевидно, считает, что наилучшим образом защитить воздушное пространство Польши можно с помощью американских бомбардировщиков", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Сегодня мы направили нашим американским партнерам запрос на покупку 32 истребителей F-35A вместе с пакетом услуг по логистике и обучению", - написал во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак. "Пришло время заменить постсоветскую технику на самые современные бомбардировщики", - написал он в Twitter.

О стоимости многофункционального самолета-невидимки остается только догадываться, отмечает журналист Дирк Мюллер-Тедеран. Цена стандартной модели наземного базирования F-35A Lightning II составляет сейчас 89,2 млн долларов США.

"Правительство Варшавы огромные расходы не беспокоят: опираясь на процветающую экономику и очень обильные дотации от ЕС, в 2016 году оно инициировало масштабную программу модернизации польской армии. За 185 млрд злотых (43 млрд евро) в течение 10 лет наряду с истребителями должны быть закуплены зенитные вооружения, ракетные пусковые установки и подводные лодки, а также высокопроизводительные ЭВМ для "кибервойны". За этим кроется постоянное беспокойство в отношении России", - говорится в статье.

Как пишут польские СМИ, первую партию новых самолетов (16 истребителей F-35A пятого поколения) Польша планирует закупить до 2026 года.

Несмотря на то, что в последнее время в Польше и США появлялось все больше сообщений в этом направлении, новость о планируемой закупке оказалась неожиданной, отмечает издание, ведь еще недавно в Польше заявляли, что американские бомбардировщики "не впишутся в общую систему польской военной авиации".

"Польской авиации требовалась срочная модернизация, - указывает Мюллер-Тедеран. - Около 60 находящихся на ее вооружении самолетов МиГ-29 Fulcrum и Су-22 Fitter сильно устарели. После катастрофы в марте вблизи Варшавы использование всех самолетов МиГ было запрещено".

"Кроме того, на фоне непрекращающейся напряженности между НАТО (Польша является членом альянса с 1999 года) и Россией дальнейшее использование российских самолетов вряд ли возможно хотя бы из-за вопроса о запчастях".

"К тому же покупка вписывается в постоянные стремления Варшавы создать благоприятный настрой в Вашингтоне: так она хочет сподвигнуть американского президента на создание в Польше постоянной американской базы вместо размещения солдат и вооружения на ротационной основе", - полагает автор статьи.

Американский Конгресс, в свою очередь, работает сейчас над проектом бюджета на 2020 год, пишет далее журналист. По словам польского политика Адама Билана, в проекте предусмотрена замена "ротационного" присутствия солдат на "постоянное". "Билан "убежден", что Конгресс одобрит план хотя бы из-за постоянной угрозы со стороны России", - передает Bild.