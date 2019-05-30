"Меркель должна говорить с Путиным прямым текстом"

"За что выступает новый украинский президент Владимир Зеленский? За день до визита Хайко Мааса в Киев этот вопрос занимает не только большую политику, но и общественность. Избегающий СМИ новый президент Украины пока не давал ни одного интервью иностранной прессе. Но теперь 41-летний президент направил в Берлин своего недавно назначенного советника по внешнеполитическим вопросам и заместителя главы президентской администрации Вадима Пристайко, чтобы провести первые политические переговоры", - пишет немецкий таблоид Bild. Журналист издания Юлиан Рёпке побеседовал с политиком.

Говоря о решении Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге, обязавшего Россию незамедлительно отпустить на свободу 24 арестованных украинских моряка, Пристайко заявил: "Господин Зеленский еще во время своей кампании сказал, что моряки не должны быть предметом переговоров с Россией. Они должны быть незамедлительно отпущены без всяких предварительных условий. Поэтому мы одобряем решение трибунала. Теперь вместе с нашими партнерами мы должны оказать давление с тем, чтобы решение было исполнено в скором времени и чтобы наши соотечественники вышли на свободу".

"Германия может дать понять России, что есть решение суда и что нет другой возможности, кроме как немедленно отпустить арестованных. "Прекратите играть в игры" - вот предложение, которое я хотел бы, чтобы сказали Путину. Сейчас Москве надо посылать четкие послания", - считает собеседник издания.

Обращаясь к теме реализации Минских соглашений, Пристайко отметил: "Существует так много форматов, в рамках которых мы годами пытаемся решить конфликт. Работают ли они? Нет, и он [Зеленский] понимает это очень хорошо. Поэтому он представит свое собственное видение, которое необязательно будет входить в рамки Минских соглашений. Как раз сейчас он пытается достучаться до умов и сердец людей в оккупированных регионах. (...) Он хочет одержать над Россией победу в информационной войне за наших граждан в оккупированных районах".

Согласно новому опросу, 55% украинцев хотят проведения прямых переговоров с сепаратистами, которых сейчас расценивают как "террористов". Отвечая на вопрос Bild о том, намерен ли Зеленский вести с ними переговоры, Пристайко указал: "Вести переговоры с террористами в целом означает положить свою голову в пасть крокодила, а это опасно. Кроме того, господин Зеленский знает, что они не принимают никаких самостоятельных решений и ему нужно разговаривать с Москвой. Оттуда раздаются приказы. (...) Он должен показать свою лидерскую силу. Это, среди прочего, означает также не прислушиваться к каждому требованию народа".

"Многие новые правительства, как, например, в США, предпринимали много усилий для того, чтобы перезагрузить отношения с Путиным. Но известной "кнопки перезагрузки" не существует и это пришлось мучительно осознать многим правительствам. Путин - это Путин, и почти все попытки улучшить отношения заканчиваются разочарованием. Спросите госпожу Меркель , она вам это подтвердит. (...) Тем не менее, мы предпримем все усилия для того, чтобы улучшить наши отношения. Но мы не наивные", - заявил собеседник издания.

Обращаясь к теме строительства газопровода "Северный поток-2", Пристайко отметил: "Мы знаем, насколько неугодно [Германии] наше противостояние "Северному потоку-2". Несмотря на это, мы продолжим пытаться объяснить нашим немецким партнерам, что двойное увеличение импорта газа из одного источника не означает ни энергетической независимости, ни диверсификации источников - происходит обратное. (...) Кроме потери 2 млрд евро в год за транзит газа (...), в случае, если поставки газа из России в Европу прекратятся, нам придется направить в наши газопроводы технический газ, чтобы сохранить давление и предотвратить развал всей системы. Это означает для нас огромные расходы. Поэтому господин Зеленский преследует двойную стратегию. С одной стороны, мы хотим воспрепятствовать "Северному потоку-2", и это совместно с другими партнерами в ЕС, которые также беспокоятся. С другой стороны, мы ищем альтернативные возможности использования нашей газопроводной системы и наших газохранилищ, чтобы быть готовыми в случае, если "Северный поток-2" все-таки будет запущен".