Россия вынуждена обходиться без иностранных инвестиций

"Геополитическая напряженность и замедление роста российской экономики понизили прямые иностранные инвестиции в страну до незначительного уровня. Они почти в десять раз ниже, чем пять лет назад", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"В 2018 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) составили всего 8,8 млрд долларов, как раскрыл на прошлой неделе Центробанк России, то есть всего 0,5% ВВП России. В 2013 году объем ПИИ все еще превышал 60 млрд долларов. Институт международных финансов (научно-исследовательский, консультационный и информационный межбанковский центр), использующий методологию, которая не учитывает реинвестированный доход, рассчитывает в среднем 0,2% ВВП за последние четыре года, как отмечено в исследовании, опубликованном в четверг. Это ставит Россию на последнее место в рейтинге 23 крупнейших стран с развивающейся экономикой с точки зрения иностранных инвестиций", - говорится в статье.

"Растущее нежелание иностранцев рисковать своими деньгами в России в долгосрочной перспективе является следствием геополитических факторов (международные санкции), а также, возможно, прежде всего, конъюнктурных и структурных проблем российской экономики. Экономический рост клюет носом и граничит с рецессией: всего 0,5% в первом квартале 2019 года. Доходы населения снижаются в течение пяти лет, а инвестиционный климат ухудшается. В ходе опроса, проведенного PricewaterhouseCoopers в конце 2018 года среди руководителей предприятий в России, выяснилось, что 88% считают ведение бизнеса в России "трудным". 70% считают, что здесь "широко распространена коррупция ", а 60% сообщают о высоком уровне экономической преступности", - передает Le Temps.

"Заключение под стражу в феврале в Москве двух руководителей инвестиционного фонда Baring Vostok (один американец, другой француз) способствовало ухудшению делового климата", - указывает журналист.

"На сегодняшний день инвестиции в Россию не спекулятивного характера мизерны, - констатирует экономист Андрей Мовчан. - Их можно вообще не считать - если бы завтра они ушли, в общем, ничего бы не изменилось, поэтому говорить об инвестиционном климате и так не приходится".

"Тем не менее, не наблюдается никакой волны деинвестирования. С начала года убрались восвояси только американские группы Ford и Morgan Stanley. Ни одна крупная швейцарская группа не покинула страну после кризиса 2014 года и сейчас остается около 600 швейцарских компаний или тех, в чьем капитале присутствует швейцарская доля", - пишет Le Temps.

"Сегодня только энергетика продолжает привлекать значительные иностранные инвестиции, в частности, использование сжиженного природного газа (СПГ) в Арктической зоне. Такие проекты требуют очень больших средств и ноу-хау, которые все еще отсутствуют у россиян. Что касается Швейцарии, то в 2019 году промышленная группа АBB открыла первый российский инжиниринговый центр в Калининграде, сумма инвестиций не раскрывается, но она незначительна по сравнению с преобладающей тенденцией", - резюмирует Гриншпан.