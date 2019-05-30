Рашагейт американских президентских выборов: Роберт Мюллер сказал свое слово, прежде чем уйти

"После двухлетнего расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года и возможного препятствования правосудию со стороны Дональда Трампа, через два месяца после обнародования своего доклада специальный прокурор Роберт Мюллер в среду утром выступил с заявлением в министерстве юстиции в Вашингтоне. Это был способ оправдать выводы своего расследования и попытаться избежать прохождения слушаний в Конгрессе, чего несколько недель назад требовали депутаты-демократы", - пишет корреспондент французской Liberation в Нью-Йорке Изабель Ханне.

"Доклад и есть мои показания, - уверил Мюллер. - Мы выбирали свои слова с осторожностью. Я не предоставил бы информации больше той, которая уже и так обнародована". Бывший директор ФБР оставался крайне сдержанным и сторонился камер в течение двух лет расследования, а затем указал, что он окончательно закрывает расследование, увольняется из министерства юстиции и уходит из общественной жизни", - отмечает автор публикации.

"Если бы мы были уверены, что президент не совершал преступления, мы бы об этом заявили", - все же сказал Роберт Мюллер в среду. Но "вопрос о выдвижении обвинений в отношении президента не та возможность, которую мы рассматривали", - уточнил он. И пояснил соображения своей команды: "Президент, согласно давно устоявшейся в министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту. Такой шаг противоречил бы конституции [...]. Было бы неправильно обвинять кого-то в преступлении, по которому не мог принять решение ни один суд".

"Дело закрыто! Спасибо", - немедленно отреагировал в микроблоге Дональд Трамп, жаждущий закрыть это досье, отравившее первые два года его президентского срока.

"В течение двух лет Мюллер и его команда расследовали три основных вопроса: пыталась ли Россия повлиять на президентские выборы 2016 года? Сотрудничали члены предвыборного штаба Трампа с Россией? И пытался ли американский президент помешать расследованию? Команда Мюллера, состоящая из 19 прокуроров и 40 следователей, провела 500 слушаний свидетелей и столько же обысков, реквизировала 2800 документов и связалась с десятком иностранных правительств", - указывает Ханне.

"Обвинение было предъявлено 35 людям и 3 компаниям, в том числе 25 предполагаемым российским агентам, обвиненным во взломе электронных писем демократов или в проведении пропагандистских операций в интернете. Среди осужденных лиц фигурируют бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, бывший директор предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Никакие обвинения не связаны с фактами сговора с Москвой. 22 марта Мюллер представил свой доклад министру юстиции", - пишет Libération.

"В обнародованной после этого 448-страничной отредактированной версии доклада не делается вывод о том, что американский президент препятствовал правосудию. Далекое от "охоты на ведьм", изобличенной президентскими твитами, расследование выявило то, как Трамп пытался взять под контроль российское дело и положить ему конец", - комментирует автор статьи.

В среду, завершая свое заявление, Роберт Мюллер косвенно ответил Трампу, который никогда не признавал российских атак в ходе президентской кампании 2016 года: "Было множество систематических попыток вмешаться в наши выборы, и я думаю, что это заслуживает внимания американского народа".