О женщине на миллиард

"Вице-канцлер Австрии потерпел крах из-за ненастоящей племянницы олигарха. Но как сегодня нужно выглядеть, чтобы сойти за супербогатую россиянку?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung .

"Два новых русских стоят в лифте и замечают, что у них одинаковые дизайнерские галстуки. "Я выложил за него 500 евро", - хвастается один. Другой громко расхохотался. "Идиот! Я заплатил 1000!". Эта шутка стара как мир, но, по крайней мере, в определенных австрийских кругах, она, очевидно, весьма актуальна, - отмечает журналистка Зильке Вихерт. - На видео, заснятом на Ибице, Йоханн Гуденус, правая рука главы Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, говорит, что мнимая племянница олигарха готова заплатить за земельный участок "в пять раз больше!" его действительной стоимости. Подтекст: тот, кто настолько безумен, должен быть и безумно богат. Или же нет, как выяснилось теперь".

"Ведь клише о разбрасывающихся деньгами россиянах, которым можно навязать все, лишь бы оно стоило достаточно дорого, давно устарело, так же, как и образ сопровождающей олигарха женщины", - указывает журналистка.

Этот образ, пишет издание, уходит корнями в 1990-е годы и начало 2000-х, когда эта женщина "страдала от брендовой булимии после предшествовавшего хронического "недоедания" во времена СССР". В 1994 году Versace первым среди люксовых марок открыл свой бутик в Москве, но вскоре новые русские стали ездить за покупками за границу. Каждый бутик от Берлина до Лондона нанимал тогда русскоговорящих продавщиц для своих состоятельных клиентов. "Мужчины крепкого телосложения с одетыми в меха женщинами-ланями скупали половину магазина", говорится в статье. "Они целенаправленно хватали особенно роскошные модели, желая показать, насколько они богаты. Но в итоге глупым образом выглядели дешево", - отмечает Вихерт.

Однако, как известно, на ошибках учатся, и времена образов, состоящих полностью из марок Tom Ford или Gucci, огромных солнечных очков и накачанных губ остались в прошлом. "У настоящих олигархов, прежде всего женщин, сегодня есть не только деньги, но и вкус".

Соответствующим образом выглядела и мнимая племянница олигарха, ставшая приманкой для политиков из АПС. "Будучи современной представительницей олигархии, она была одета не в облегающее сексуальное мини-платье, а в короткое шифоновое платье с аппликациями или узорами и прозрачными рукавами, возможно, даже с приличным круглым воротником (...). На ней было мало украшений, только часы из благородной стали и черный браслет, а также - на это, по крайней мере, указывают звуки на видео и походка при спуске по ступенькам, - туфли на высоком каблуке".

Это клише - о россиянках, которые при любых жизненных обстоятельствах носят высокие каблуки, - все еще актуально, говорит социолог Элизабет Шимпфёссль, автор книги "Богатые россияне. От олигархов до буржуазии". Она общалась с богатыми россиянами, долгое время жила в Москве, а сегодня живет в цитадели олигархов Лондоне. По ее словам, представительницы российской олигархии постепенно совершенствовали свой вкус. "Не только богатые, но и в целом все россиянки - в отличие от Запада - по-прежнему делают акцент на традиционной женственности", - говорит Шимпфёссль. "Модельные параметры, короткая длина юбок, но при этом элегантные фасоны, длинные, идеально уложенные волосы, профессиональный макияж. Согласно опросу компании Procter & Gamble, 10 лет назад 92% российских женщин ежедневно пользовались губной помадой", - говорится в статье.

"Богатые россиянки не просто красивы - их красота создается годами", - говорит эксперт.

В качестве примера издание приводит Дарью Жукову, которая в 2006 году стала новой спутницей олигарха Романа Абрамовича. "С одной стороны, 25-летняя Жукова выглядела тогда "очень по-русски", была идеально ухоженной, но ее макияж был значительно более натуральным, и она была более современной в выборе нарядов", - отмечает Вихерт. Правда, журнал The New Yorker однажды раскритиковал Жукову за немногословность и отсутствие эмоций на лице. "Это тоже типично российская черта, считает Шимпфёссль. "В лучших кругах традиционно действует правило: стильным является тот, кто мало говорит. Дама не занимается болтовней". Другие известные россиянки, например, Наталья Водянова или Ирина Шейк, также скорее ведут себя сдержанно, что придает им загадочную ауру, отмечает издание.

Вероятно, этот урок хорошо усвоила и мнимая племянница олигарха. Только вилла на Ибице была обустроена как "среднестатистический мебельный магазин". Разве представительницы олигархии арендуют такое жилье? "Те, кто стоит за этим видео, очевидно, не продумали еще одну деталь: в один момент у Штрахе ненадолго возникают подозрения - он замечает, что у мнимой сверхбогатой племянницы олигарха грязные кончики ногтей на пальцах ног. Это не соотносится с образом женщины такого класса, удивился Штрахе. Возможно, это была его единственная правильная мысль в тот вечер, - иронизирует издание. - Ведь красивые, идеально ухоженные ногти являются практически "фетишем" среди богатых россиян - как среди женщин, так и среди мужчин, говорит Шимпфёссль".

Штрахе, пишет Вихерт в заключение, лучше стоило посмотреть на ногти своей собеседницы на руках - они служат гораздо более важной "уликой". "Они длинные, слишком длинные - и, возможно, такие же ненастоящие, как и сама олигархша".