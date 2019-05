30 мая 2019 г. Майкл Р. Гордон | The Wall Street Journal США утверждают, что Россия, вероятно, проводит ядерные испытания малой мощности в нарушение договора о запрете испытаний "Россия, вероятно, тайно проводит ядерные испытания с очень малой взрывной мощностью с целью содействия модернизации своего ядерного арсенала, говорится в новой оценке разведывательного сообщества США, которая оспаривает заявления Москвы о том, что она добросовестно придерживается международного договора, запрещающего ядерные испытания", - передает The Wall Street Journal. "Эта оценка, о которой The Wall Street Journal сообщил до ее обнародования в среду, знаменует собой первый раз, когда США заявили, что Кремль не соблюдает строго свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Она появилась на фоне того, как система контроля над вооружениями, ограничивающая военную конкуренцию между США и Россией, начала рушиться, и обе стороны осуществляют амбициозные программы по созданию нового ядерного оружия", - говорится в статье. "Представитель посольства России в Вашингтоне заявил, что его правительство строго соблюдает положения всех международных договоров, к которым Россия присоединилась, включая договор о запрещении ядерных испытаний, который Москва ратифицировала в 2000 году", - подчеркивается в публикации. "Речь идет о деятельности на Новой Земле, отдаленном архипелаге за Полярным кругом, где Россия проводит ядерные испытания. Там, по мнению аналитиков разведки США, Россия, вероятно, провела испытания ядерного оружия очень малой мощности в рамках своих усилий по разработке нового ядерного оружия", - передает The Wall Street Journal. "Переговоры по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который запрещает ядерные испытательные взрывы любой мощности, завершились в 1996 году, - напоминает газета. - Договор не был ратифицирован достаточным количеством стран, чтобы вступить в силу, но основные державы мира согласились соблюдать его условия. В то же время договор разрешает целый ряд мероприятий для обеспечения безопасности и надежности ядерного оружия, в том числе эксперименты с использованием расщепляющегося материала, если в ходе них не осуществляется взрывов". "Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевает полный запрет на такие испытания", - указал в своей речи генерал-лейтенант Роберт Эшли, директор Разведывательного управления министерства обороны США, в Гудзонском институте в Вашингтоне. Другие представители администрации отказались указать масштабы предполагаемых российских испытаний - были ли это небольшие взрывы, эквивалентные взрывной силе в несколько фунтов тротила, или они были значительно крупнее". (...) "Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, хотя и не ратифицированный США, но получивший 184 подписи, может стать последним краеугольным камнем в системе контроля над вооружениями", - полагает Стив Андреасен, который был высокопоставленным представителем Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями во время администрации Клинтона. "Соглашение о запрете ядерных испытаний было предметом переговоров, порой протекавших трудно (...) . Сначала США, Великобритания, Франция, Китай и Россия выступили за соглашение, которое позволило бы им проводить ядерные взрывные испытания малой мощности для поддержания жизнеспособности своих ядерных арсеналов. Но позднее тогдашний президент США Клинтон настоял на запрете всех ядерных испытаний, разрешив при этом компьютерный мониторинг, определенные виды ядерных экспериментов и другие шаги для поддержания безопасности и надежности ядерных арсеналов - покуда не производится ядерных взрывов, - пишет газета. - При составлении договора администрация Клинтона решила, что нет необходимости и что это потенциально проблематично пытаться согласовывать техническое определение ядерных взрывов, которые будут запрещены, сообщили американские чиновники в то время Конгрессу. Однако США, Великобритания, Франция, Россия и Китай обменялись на данный момент все еще конфиденциальными письмами о действиях, которые, как они договорились, не будут запрещены, согласно президентской директиве от 18 июня 1997 года, подписанной Клинтоном, которая не была обнародована, но была просмотрена The Wall Street Journal". "Стивен Ледогар, главный американский переговорщик по договору, заявил Конгрессу в 1999 году, что русские были удивлены тем, что Клинтон настаивал на запрете взрывов, но "медленно и мучительно" согласились с этим в ходе переговоров", - говорится в статье. Однако отсутствие технического определения, в котором было бы прописано, что такое запрещенный ядерный взрыв, побудило некоторых членов уполномоченной Конгрессом комиссии по ядерной стратегии США 2009 года усомниться в том, полностью ли Россия и Китай приняли тот же стандарт, который соблюдается США, пишет издание. "Один важный вопрос заключается в том, имеют ли испытания с малой мощностью военное значение, - отмечает издание. - Зигфрид Хеккер, бывший директор правительственной Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, заявил, что испытания с чрезвычайно малой мощностью - эквивалентной взрыву в 4 фунта тротила или менее - могут внести вклад в оценку безопасности ядерного оружия, но не в разработку нового оружия". "Было бы прискорбно, если бы на Новой Земле они делали что-то, что не соответствует духу полного запрета ядерных взрывов по ДЗЯИ, - сказал он. - Но смогут ли русские каким-то образом получить преимущество для новых систем, если они делают нечто немного большее? Насколько я представляю - нет". Не указывая их масштаб, генерал Эшли заявил, что предполагаемые испытания на Новой Земле могут помочь русским разработать новое оружие. "То, как мы понимаем процесс разработок ядерного оружия, приводит нас к мысли о том, что деятельность, связанная с российскими испытаниями, позволит ей улучшить свой потенциал в сфере ядерного оружия", - указал он. Источник: The Wall Street Journal