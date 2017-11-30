С донер-кебабом скоро может быть покончено

Комитет по экологии Европарламента хочет запретить использование фосфата в замороженных мясных полуфабрикатах для приготовления донер-кебаба. Если парламентарии в декабре поддержат идею комитета, этому любимому европейцами мясному фаст-фуду может прийти конец, сожалеет корреспондент Bild Дирк Херен.

"Виной всему - пробел в европейском законодательстве. До сих пор фосфат применялся для мяса глубокой заморозки, хотя четких нормативов на этот счет не существовало. В свежем кебабе фосфат использовать разрешено", - говорится в статье.

"Это вещество, - поясняет автор публикации, - связывает воду и не позволяет кускам мяса падать с шампура". По инициативе социалистов и зеленых комитет по экологии выразил протест против использования фосфата при глубокой заморозке, аргументировав "серьезными опасениям" в связи с возможным вредом для здоровья, прежде всего для сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает корреспондент, "за использование фосфатов в случае других мясных полуфабрикатов Европарламент проголосовал еще в 2014 году". Получается, "Европарламент дискриминирует донер-кебаб".

Как замечает автор, в Евросоюзе ежедневно съедается 500 тонн кебабов, и 80% из них производится на территории Германии. Производство этого фастфуда гарантирует 110 тыс. рабочих мест.

Ренате Зоммер (ХДС), эксперт по вопросам здравоохранения в Европарламенте, обвиняет зеленых и социал-демократов в "паникерстве". Европейское ведомство по вопросам безопасности продуктов питания считает безвредным для человека 4200 мг фосфата, содержащихся в пище, в сутки, а порция донер-кебаба содержит 134 мг фосфата. "Граждане ЕС с этим мясным изделием поглощают в год максимум столько же фосфата, сколько содержится в 1,5 литрах колы", - указывает Зоммер.