Китайский план вторжения

"Мост дружбы через реку Ялу, который соединяет Китай и Северную Корею, закрыт с прошлой недели. В Пекине говорят - для текущего ремонта", - передают журналисты Corriere della Sera Гуидо Олимпио и Гуидо Сантевекки. 78-е подразделение китайской армии, отвечающее за северную границу, только что провело огневые учения. Командование говорит, что это стандартная процедура. "Однако есть множество признаков того, что Си Цзиньпин все больше беспокоится и теряет терпение в связи с шагами Пхеньяна, - сообщает издание. - В университетских идут разговоры о необходимости подготовить планы на случай войны, прежде всего потому, что 85% северокорейских ядерных и ракетных объектов находятся на расстоянии не более 100 км от китайской границы".

Как сказал изданию Ши Иньхун, руководитель Центра американских исследований в Китайском народном университете, "Пекин находится в беспрецедентной ситуации, поскольку в последние месяцы под давлением США он проголосовал за все санкции, принятые ООН, и применил их; он приостановил импорт северокорейских ископаемых, он больше не принимает северокорейских рабочих, он в два раза сократил поставки нефти". "Что мы еще можем сделать? - задается вопросом эксперт. - Полностью перекрыть нефть - это последний имеющийся в нашем распоряжении шаг, и он чреват двумя рисками: во-первых, у нас не будет других средств мирного убеждения, а во-вторых, Пхеньян станет врагом надолго".

Комментируя противоракетные маневры, которые китайские войска ПВО провели ранее в заливе Бохайвань - самой западной области Желтого моря, находящейся напротив Корейского полуострова, - Юй Инли, исследовательница Шанхайского института международных исследований, отметила в беседе с изданием: "Они являются знаком оправданного беспокойства. Китай так близко к Северной Корее, что не требуются ракет большой дальности, чтобы его встревожить, достаточно ракет средней дальности, которые уже хорошо разработаны Пхеньяном. Как гласит китайская пословица, "перед дождем нужно подготовиться": хотя годами мы говорили о братском союзе, очевидно, что сегодня мы должны подготовиться на все случаи".

Осенью гонконгская газета Il South China Morning Post, продолжают корреспонденты, опубликовала колонку, озаглавленную: "Китай должен вторгнуться в Северную Корею, как США сделали в случае Гренады". "Шел 1983 год, и Белый дом Рейгана был уверен, что маленький остров будет превращен в базу СССР и Кубы: он отдал приказ об операции Urgent Fury и занял остров военным путем", - поясняют журналисты. Профессор Цзя Цинго из Пекинского университета прямо написал о необходимости того, чтобы кто-то завладел северокорейским арсеналом в случае серьезнейшего кризиса.

"И хотя китайское правительство не говорит открыто об этом решении, оно начало предпринимать шаги в этом направлении, - передают авторы: - в районе маленького пограничного города Цзиань замечены внушительные работы по строительству шестиполосной автомобильной дороги, которая может быть коридором для быстрого перемещения войск в сторону Северной Кореи".